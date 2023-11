Consiglio Regionale, la nota. Pescara-Roma, Febbo: “Tar boccia Comune Chieti”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Arriva dal Tar l’ennesima sonora bocciatura per il Comune di Chieti – Dopo mesi di strumentale ‘opposizione’ al raddoppio ferroviario Pescara-Roma, dopo non aver espresso alcun parere nella sede competente della Conferenza di servizi (il che equivalente al silenzio assenso), questa amministrazione comunale si è arroccata su un contenzioso inutile e perdente in partenza, come avevo ampiamente anticipato – recita il testo pubblicato online. Peraltro, l’essere stati condannati al pagamento delle spese dimostra la totale infondatezza del ricorso – Come ho sempre sostenuto ci troviamo di fronte ad un’opera classificata strategica, piaccia o non piaccia, ad una progettazione discutibile; c’è uno studio di fattibilità della Regione Abruzzo che sicuramente andrebbe incontro ai favori della cittadinanza e forse anche dell’economia del territorio ma che studi ingegneristici ed idraulici hanno censurato – riporta testualmente l’articolo online. Credo che una amministrazione comunale attenta all’interesse dei propri cittadini avrebbe dovuto valutare attentamente le proposte di Rfi sia in termini di miglioramento del tracciato sia in termini di ristori per i danneggiati e la collettività. Purtroppo tutto questo non è stato valutato per il solo fatto di cavalcare una protesta, legittima sì ma che non è adeguata alle nuove prospettive – Altre amministrazioni come Alanno, Manoppello, San Giovanni Teatino hanno ottenuto forti cambiamenti, ristori per i singoli e tante risorse per l’economia cittadina – si legge sul sito web ufficiale. Ma far comprendere questo approccio ad una amministrazione che punta solo sui selfie e sulle chiacchiere vuote è davvero difficile e purtroppo questa volta saranno i cittadini di Brecciarola a pagarne le conseguenze”. Così in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

