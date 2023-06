Consiglio Regionale, la nota. Pescara-Roma, Verrecchia: deciso cambio di passo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le gare per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di raddoppio delle tratte Interporto d’Abruzzo – Manoppello e Manoppello – Scafa, tasselli della linea Pescara – Roma, per un valore di circa 143 e 335 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. E’ una notizia molto importante per la nostra regione che potrà beneficiare di sostanziosi finanziamenti come mai era accaduto prima sotto la gestione del centrosinistra – si apprende dal portale web ufficiale. Il governo regionale Marsilio dimostra, così, di avere dato un decisivo cambio di passo sul potenziamento infrastrutturale mantenendo quotidianamente gli impegni presi – precisa il comunicato. Inoltre, sono convinto che questa fondamentale opera oltre agli oggettivi vantaggi in termini di mobilità, economia e ambiente, sia l’unica che potrà bloccare l’emorragia causata dallo spopolamento delle nostre aree interne”. E’ quanto dichiara il capogruppo di FdI in Consiglio regionale Massimo Verrecchia – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it