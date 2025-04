Consiglio Regionale, la nota. Pescara-Roma, Verrecchia: Un cantiere che apre nuova era per l’Abruzzo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’inaugurazione del cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma è un evento che segna l’inizio di una trasformazione storica per la nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo progetto rappresenta un investimento cruciale per migliorare i collegamenti, rafforzare l’economia locale e proiettare l’Abruzzo verso un futuro più competitivo e connesso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il governo Meloni e la giunta Marsilio hanno dimostrato che la politica può essere fatta di concretezza e risultati, non di parole vuote – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’avvio dei lavori è la dimostrazione tangibile di un impegno mantenuto, nonostante le critiche e le polemiche strumentali di chi preferisce attaccare piuttosto che contribuire – Questa opera è simbolo di una visione politica che mette al centro il benessere dei cittadini e lo sviluppo del territorio”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

