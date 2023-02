Consiglio Regionale, la nota. Pescina, via libera a risoluzione di Verrecchia

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “E’ stata approvata all’unanimità, questa mattina, dalla V Commissione del Consiglio regionale, la risoluzione, da me presentata al fine di sostenere la partecipazione di Pescina (Aq) al concorso ‘Capitale italiana della cultura 2025’”. Lo rende noto, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, che esprime “gratitudine nei confronti dei colleghi consiglieri e commissari per aver voluto sottoscrivere il documento e per aver manifestato unità d’intenti nel supportare l’unica città abruzzese tra le dieci finaliste nazionali del prestigioso Premio – La Regione Abruzzo, dunque, è orgogliosa al fianco della città di Ignazio Silone e del cardinale Mazzarino, conscia dell’importanza che tale evento ha sotto il profilo della valorizzazione dell’intero tessuto socio-culturale provinciale e regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La risoluzione impegna il Presidente e tutto il governo regionale ad intraprendere azioni efficaci e finalizzate a favorire le iniziative che Pescina svilupperà relativamente alla sua partecipazione al concorso”, conclude Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it