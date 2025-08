Consiglio Regionale, la nota. Pestilli (Cpo Abruzzo) su remata contro violenza donne nel teramano

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Quando c’è sinergia e collaborazione accade qualcosa di incredibile perché le donne possono unire le loro forze e competenze per raggiungere obiettivi straordinari”. Questo il commento della presidente della Commissione Pari Opportunità di Regione Abruzzo, Rosa Pestilli, rilasciato a seguito della manifestazione “Remiamo insieme contro la violenza sulle donne”, che si è svolta ieri sulla costa teramana – La Cpo regionale ha patrocinato l’evento e la stessa Pestilli ha presenziato nella tappa di Martinsicuro, dove si è tenuto anche un convegno sul tema della violenza di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le commissarie Amelide Francia e Valeria Martini, su delega della Commissione, hanno presidiato le altre località interessate dalla “remata”. “Ringrazio i Comuni delle ‘Sette Sorelle’, in particolare le amministrazioni comunali di Silvi, Pineto e Martinsicuro, che hanno fortemente voluto il sostegno del nostro organismo regionale”, sottolinea la presidente Cpo e aggiunge: “Un grazie speciale alla collega Erika Angelini, presidente della commissione pari opportunità della Provincia di Teramo, organizzatrice dell’iniziativa insieme alle cpo comunali e all’Associazione ‘Uomini, Donne e Eroi del mare’”. Per il Consiglio regionale sono intervenuti anche i consiglieri teramani, Marilena Rossi, Dino Pepe ed Emiliano Di Matteo – aggiunge testualmente l’articolo online. “La violenza contro le donne è un problema sociale che richiede una soluzione collettiva, – ha scritto sui social la Pestilli – possiamo fare la differenza con un gesto, uno sguardo, con iniziative come quella di ieri, perché per prevenire la violenza è necessario anche educare uomini e donne al rispetto reciproco – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutte e tutti insieme possiamo cambiare la cultura della violenza e promuovere la cultura del rispetto”. La presidente Cpo, infine, ha ribadito la disponibilità, per l’anno 2026, a rilanciare l’evento su base regionale, con la diretta organizzazione della Commissione abruzzese –

