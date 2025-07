Consiglio Regionale, la nota. Pestilli, CPO: “Bene lavoro Consiglio e Assessorato. Verso riforma legge centri antiviolenza”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La presidente della Commissione Pari Opportunità di Regione Abruzzo, Rosa Pestilli, sottolinea i passaggi principali del suo intervento di ieri dinanzi al Comitato per la Legislazione del Consiglio regionale dell’Abruzzo – “La mia audizione è stata esclusivamente dedicata a rafforzare l’operato del sistema regione in tema di contrasto alla violenza di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ho riportato le esigenze dei centri antiviolenza regionali, tutte condivisibili, leggendo alcuni passaggi di un documento redatto dagli stessi Cav, che è frutto di un lavoro di ascolto iniziato già durante la scorsa legislatura – si legge sul sito web ufficiale. Non ho espresso pareri personali, ma condiviso dati e misure adottate – Nessun passaggio del mio intervento ha scalfito il valore della straordinaria azione messa in campo, in particolare, dall’assessorato regionale ai servizi sociali – aggiunge la nota pubblicata. Ho presentato numeri aggiornati e concreti anche sul piano dei finanziamenti dedicati al settore, e sottolineato come i fondi stanziati dal bilancio del Consiglio regionale, in questa legislatura, sono quasi raddoppiati, e al 2024 sono arrivati a circa 900mila euro – Non si è, invece, entrati nel merito della gestione dei fondi FSE, perchè questo tipo di analisi ritengo sia fuori dal mio ambito di competenza”.”Ho ribadito, soprattutto, la necessità di riformare la legge regionale a sostegno delle strutture che offrono assistenza alle donne maltrattate – afferma Pestilli – Una norma vecchia di 19 anni che auspico venga aggiornata, seguendo l’esempio del governo nazionale che, grazie all’intervento della Ministra Roccella, ha già attuato tre revisioni della normativa statale sul Codice Rosso – Non posso che complimentarmi e rafforzare l’intesa con l’assessorato di Roberto Santangelo, al quale riconosco una visione innovativa, capace di creare e sviluppare progettualità al passo con i tempi e, dopo tanto, in grado di mettere in rete mondi che dialogano con il sistema dei servizi sociali”. “In chiusura del mio intervento, – conclude la presidente Cpo – alla luce dei tavoli di lavoro istituzionali formalizzati tra commissione pari opportunità e assessorato al sociale, ho invitato il Comitato a continuare l’approfondimento sulla normativa di settore, chiamando insieme al tavolo l’assessore Santagelo e i rappresentanti dei Cav. Resto disponibile al confronto, continuando, spero nel migliore dei modi, a fare da ponte tra le Istituzioni e i portatori di interesse interessati al lavoro di riforma della legge regionale”.

