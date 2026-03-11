Consiglio Regionale, la nota. Pestilli, CPO: il modello “On the Road” approda al Consiglio Regionale della Lombardia

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:11 marzo 2026 – 10:22- Prosegue il percorso di internazionalizzazione e riconoscimento nazionale delle buone pratiche abruzzesi in materia di politiche di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella giornata di ieri, 10 marzo, la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Rosa Pestilli, è stata ricevuta in audizione presso la Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale della Lombardia, a Palazzo Pirelli – “L’incontro – scrive Pestilli – è stato fortemente voluto dalla Presidente della CPO lombarda, Luce Meola, con l’obiettivo di approfondire e analizzare il “modello Abruzzo” rappresentato dalla programmazione “On the Road”. Un progetto che si sta distinguendo come esempio virtuoso di integrazione tra formazione, empowerment e inserimento lavorativo, capace di generare risultati tangibili sul territorio”. L’audizione ha offerto numerosi spunti di riflessione, evidenziando la fattibilità di interventi congiunti tra le due Regioni – precisa la nota online. Nonostante le differenze strutturali, sia dal punto di vista dell’assetto industriale che del tessuto sociale, Abruzzo e Lombardia hanno individuato aree di intervento comuni dove la sperimentazione di “On the Road” può trovare terreno fertile, favorendo una contaminazione di competenze e prassi amministrative – “Sono onorata dell’invito ricevuto dalla presidente Luce Meola – dichiara Rosa Pestilli – Questo confronto ha confermato che, quando si lavora su progetti basati sulla concretezza e sul merito, i confini geografici si annullano a favore di una visione comune di crescita – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo gettato basi solide per costruire un percorso ambizioso che veda le nostre due Regioni collaborare attivamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’intesa è stata totale, non solo sulla visione politica ma anche sulla necessità di agire attraverso il mondo della formazione: esiste infatti una forte volontà di far dialogare i nostri rispettivi Uffici Scolastici Regionali, pilastri fondamentali per trasmettere alle nuove generazioni i valori dell’indipendenza e della parità”. L’incontro di Milano segna l’inizio di una partnership strategica tra due territori che, seppur differenti, scelgono di mettere a sistema le proprie eccellenze per trasformare le politiche di pari opportunità in una leva di sviluppo economico e sociale per l’intero Paese – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

