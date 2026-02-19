Consiglio Regionale, la nota. Pestilli (Cpo) presenta “On The Road” alla Diocesi dei Marsi. Vescovo Massaro: Pronti a collaborare

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:19 febbraio 2026 – 16:01- – L’Aquila, 19 febbraio – Si è svolto ieri mattina un incontro istituzionale tra la presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Rosa Pestilli, mons. Giovanni Massaro, vescovo della Diocesi dei Marsi, e Lidia Di Pietro, direttrice del Servizio Migrantes della stessa Diocesi – Al centro del confronto, la presentazione della programmazione del progetto “On the Road”, iniziativa regionale dedicata al sostegno dell’autonomia personale, sociale e lavorativa delle donne vittime di violenza e alla costruzione di una rete territoriale sempre più coesa e operativa – Il progetto, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale e dall’Arma Nazionale dei Carabinieri, è stato riconosciuto come buona prassi dalla Regione Abruzzo ed è già stato recepito da altre regioni italiane, a conferma della sua efficacia e del suo valore innovativo nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione dell’autonomia femminile – si apprende dalla nota stampa. L’incontro, definito da tutte le parti “proficuo e strategico”, ha confermato la piena disponibilità della Diocesi dei Marsi a collaborare attivamente nello sviluppo del progetto, con particolare attenzione ai temi della prevenzione della devianza giovanile, della prevenzione della violenza di genere e della promozione di percorsi educativi e culturali rivolti alla comunità locale – “La Diocesi – afferma la Pestilli – ha manifestato interesse a contribuire in modo concreto attraverso: programmi di educazione e sensibilizzazione rivolti ai giovani e alle famiglie; percorsi formativi e informativi per la comunità territoriale; interventi specifici rivolti agli uomini maltrattanti, finalizzati ad affrontare le cause profonde della violenza e a promuovere un cambiamento reale dei comportamenti; coinvolgimento attivo delle parrocchie e delle realtà associative, per diffondere una cultura del rispetto e della non violenza; formazione continua delle operatrici e degli esperti impegnati nei servizi di supporto e prevenzione”. “La sinergia con la Diocesi di Avezzano rappresenta un passo fondamentale – dichiara la Presidente CPO – perché oggi più che mai è necessario un cambio di rotta – si apprende dal portale web ufficiale. Dobbiamo lavorare insieme per trasformare le norme culturali che ancora alimentano la violenza di genere, come la cultura del maschilismo e la normalizzazione della violenza – Parallelamente, è indispensabile promuovere iniziative di sensibilizzazione e percorsi propositivi che diffondano informazioni corrette e strumenti utili all’autodeterminazione, soprattutto per le nuove generazioni e per le donne”. Pestilli ha inoltre sottolineato come il progetto “On the Road” punti a mettere in rete tutte le politiche attive del lavoro, offrendo opportunità concrete di reinserimento professionale e costruendo una vera sostenibilità sociale nel territorio marsicano e in tutta la regione Abruzzo – La collaborazione con la Diocesi dei Marsi si inserisce dunque in un quadro più ampio di alleanze istituzionali, associative e comunitarie, indispensabili per affrontare in modo integrato e duraturo il fenomeno della violenza di genere e per promuovere una cultura del rispetto, della dignità e dell’uguaglianza – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it