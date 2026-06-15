Consiglio Regionale, la nota. Pestilli: Il femminicidio ha una specificità normativa e culturale. Non si torni indietro

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:15 giugno 2026 – 09:41- “Davanti al dramma della violenza di genere, il compito primario di chi guida le istituzioni è porsi a tutela dei traguardi di civiltà e dei passi in avanti compiuti sul piano normativo e sociale – si apprende dalla nota stampa. Diritti e tutele conquistati a protezione delle donne e degli orfani speciali rappresentano un punto di non ritorno: su questi temi non è ammissibile fare un solo passo indietro”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Rosa Pestilli, riflettendo sul ruolo di garanzia che le istituzioni devono esercitare a difesa dei diritti fondamentali della persona – si apprende dal portale web ufficiale. La Pestilli ha espresso profondo dissenso rispetto alle tesi, emerse nel dibattito pubblico, secondo cui il fenomeno del femminicidio non avrebbe una sua specificità e andrebbe considerato alla stregua di un comune omicidio: “Sostenere che il femminicidio non richieda una lettura e tutele specifiche significa ignorare l’intera impalcatura del nostro diritto penale moderno e i trattati internazionali – Da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, l’ordinamento italiano, in linea con la Convenzione di Istanbul, riconosce la natura strutturale di questa violenza – viene evidenziato sul sito web. Negare tutto questo significa promuovere un arretramento culturale e interpretativo che pretende di cancellare anni di evoluzione del nostro codice penale: dalla prima legge del 2013 al Codice Rosso del 2019, fino al raggiungimento del reato autonomo di Femminicidio introdotto nel codice con l’articolo 577-bis, votato all’unanimità dal Parlamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Liquidare questa specificità normativa come un omicidio qualunque è un passo indietro che non possiamo permetterci”.Proseguendo nell’analisi, la Presidente ha rivolto un forte appello al mondo della politica affinché mantenga salda la rotta del progresso civile: “La politica ha il dovere etico e istituzionale di costruire, cambiare e innovare per migliorare l’esistente, mai per indietreggiare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chi legifera e chi amministra deve avere il massimo rispetto per quella straordinaria rete di protezione che ogni giorno tutela le vittime e si assume la responsabilità di accogliere il dolore e tramutarlo in sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Parlo di chi è in trincea quotidianamente: i Centri Antiviolenza, che offrono un approdo sicuro e competenze specialistiche, e le Forze dell’Ordine, costantemente in prima linea per garantire interventi tempestivi e rigore applicativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Disconoscere la specificità del femminicidio significa, nei fatti, depotenziare il lavoro instancabile di questi presidi territoriali che, al contrario, andrebbero ulteriormente rafforzati, sostenuti e dotati di strumenti ancora più incisivi ed efficaci”. In questo senso, secondo la Presidente, il quadro nazionale deve rimanere un faro: “Il contrasto alla violenza necessita di una visione alta, rigorosa e soprattutto unitaria – viene evidenziato sul sito web. Lo dimostra la natura stessa dei passaggi legislativi più importanti in materia, nati dalla capacità delle forze politiche di convergere verso risposte condivise e unanimi – precisa la nota online. In questo alveo, lo storico passo in avanti segnato dall’istituzione, per la prima volta in forma bicamerale, della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, presieduta dall’On. Martina Semenzato, indica una direzione istituzionale tracciata in modo chiaro – riporta testualmente l’articolo online. Il nostro dovere sui territori è proteggere, consolidare e applicare questa spinta, impedendo che letture estemporanee ne sminuiscano la portata – viene evidenziato sul sito web. La CPO Abruzzo vigilerà affinché il territorio rimanga un presidio saldo di questa evoluzione”. “Le istituzioni hanno una responsabilità altissima che supera ogni dinamica di appartenenza – conclude la presidente Rosa Pestilli – ed è quella di farsi garanti della sicurezza di chi ha vissuto la violenza e di chi resta a portarne i segni – precisa la nota online. Non c’è spazio per le semplificazioni o per la superficialità quando in gioco c’è la dignità umana – viene evidenziato sul sito web. I diritti conquistati non sono concessioni temporanee ma pilastri di civiltà; l’istituzione non arretra, si fa scudo”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it