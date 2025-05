Consiglio Regionale, la nota. Pestilli: in cantiere la presentazione del progetto On the road alla Camera dei Deputati

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il progetto “On the Road”, promosso dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, sarà presentato nelle prossime settimane alla Camera dei Deputati alla presenza della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella – Ad anticiparlo è la presidente della Cpo regionale Rosa Pestilli che spiega come l’intesa sia stata raggiunta oggi a Pescara, all’Aurum, nel corso dell’incontro pubblico sull’importanza della collaborazione tra famiglia, istituzioni e scuole – “Si tratta di una notizia che accogliamo con grandissima soddisfazione – spiega Pestilli – e per la quale voglio ringraziare l’onorevole Guerino Testa che ha supportato sin da subito la nostra iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale. Ho potuto incontrare di nuovo la ministra Roccella nel corso di un appuntamento molto interessante promosso dall’assessore comunale Adelchi Sulpizio con il quale mi complimento e ringrazio a nome della CPO che è sempre al fianco di queste valide e significative iniziative”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it