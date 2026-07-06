Consiglio Regionale, la nota. Pestilli: L’inclusione diventa leva strategica per lo sviluppo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:06 luglio 2026 – 14:12- “Una giornata intensa per la nostra Commissione Pari Opportunità quella di oggi, con le istituzioni ed i partner del nostro progetto ‘On the Road’ presentato un anno fa a Roma, alla presenza della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella” ha detto la presidente Rosa Pestilli, nel corso dell’evento “Fare Rete per fare inclusione e Sviluppo in Abruzzo”, che si è tenuto all’Auditorium “Pier Vincenzo Gioia” di Palazzo Silone della Giunta regionale all’Aquila, su iniziativa del gruppo Sanofi e con il patrocinio della Commissione regionale per la realizzazione delle Pari opportunità, e dell’Intergruppo parlamentare Aree interne, comuni montani e isole minori, rappresentato dal senatore Guido Quintino Liris. “Un nostro emendamento è depositato al Senato – ha detto Pestilli – e prevede il principio di valutazione della parità di genere nelle politiche del lavoro, con indicatori di performance che permettano una pianificazione sui fondi e sulle risorse economiche mirata a ridurre le differenze”. Secondo la presidente “se riuscissimo ad inserire queste clausole avremo anche dei vantaggi sulla competitività”. La giornata ha visto la partecipazione dei partner del progetto di inclusione tra cui Fabio Graziosi, rettore dell’Università degli studi dell’Aquila; Enrico Perilli, presidente dell’Ordine degli psicologi Abruzzo; Pietro De Camillis, in rappresentanza dell’assessore alla formazione e cultura, Roberto Santangelo; Fulvia Filippini, Public Affairs Country Head Sanofi; rappresentanze di Confindustria e del Terzo settore – “Nel pomeriggio saremo con tutte le componenti della CPO nella sede dello stabilimento di Scoppito per uno scambio di esperienze ed uno stimolo per una futura collaborazione” ha dichiarato infine la presidente Pestilli, ricordando la collaborazione con “più di cento istituzioni”, in un momento di confronto importante per il territorio dove “l’inclusione diventa leva strategica per lo sviluppo”. I lavori sono stati moderati da Franca Terra, Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale dell’Abruzzo –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it