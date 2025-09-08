- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 8, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Pestilli: sottosegretario Frassinetti, con “On The Road”. La...
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Pestilli: sottosegretario Frassinetti, con “On The Road”. La storia di Saman entra nelle scuole

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 8 settembre – Il sottosegretario di Stato all’istruzione, Paola Frassinetti, su impulso della presidente della Commissione pari opportunità di Regione Abruzzo, Rosa Pestilli, ha condiviso obiettivi e visione del progetto “On The Road”: l’iniziativa della Cpo regionale volta alla lotta contro la violenze di genere e all’inserimento lavorativo delle donne maltrattate – si apprende dalla nota stampa. Il sottosegretario avvierà una azione sinergica e di collaborazione allo scopo di coinvolgere la struttura ministeriale nella divulgazione delle tematiche del progetto, facendo arrivare l’eco di “On The Road” nelle scuole del territorio nazionale – L’alleanza d’intenti è stata suggellata in un incontro che si è svolto a Milano lo scorso 6 settembre, alla presenza del giornalista di “Quarto Grado”, Giammarco Menga, di origini aquilane, autore del libro “Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere”. Il volume, che racconta le vicende di cronaca che hanno portato alla morte della diciottenne pakistana, in provincia di Reggio Emilia, sarà oggetto di un ciclo di incontri nelle scuole abruzzesi – I dettagli del progetto saranno svelati il prossimo 15 settembre, nella sede del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. “La condivisione di intenti espressa con entusiasmo dalla sottosegretaria Frassinetti, – dichiara la Pestilli – potrebbe contribuire a far conoscere la storia di Saman anche al di fuori dei confini regionali, grazie al coinvolgimento diretto del Ministero dell’Istruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo convinti, come Commissione pari opportunità, che il riconoscimento della bontà della nostra proposta, sfocerà presto in iniziative a beneficio dei giovani studenti e studentesse d’Italia”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it