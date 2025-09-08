Consiglio Regionale, la nota. Pestilli: sottosegretario Frassinetti, con “On The Road”. La storia di Saman entra nelle scuole

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 8 settembre – Il sottosegretario di Stato all’istruzione, Paola Frassinetti, su impulso della presidente della Commissione pari opportunità di Regione Abruzzo, Rosa Pestilli, ha condiviso obiettivi e visione del progetto “On The Road”: l’iniziativa della Cpo regionale volta alla lotta contro la violenze di genere e all’inserimento lavorativo delle donne maltrattate – si apprende dalla nota stampa. Il sottosegretario avvierà una azione sinergica e di collaborazione allo scopo di coinvolgere la struttura ministeriale nella divulgazione delle tematiche del progetto, facendo arrivare l’eco di “On The Road” nelle scuole del territorio nazionale – L’alleanza d’intenti è stata suggellata in un incontro che si è svolto a Milano lo scorso 6 settembre, alla presenza del giornalista di “Quarto Grado”, Giammarco Menga, di origini aquilane, autore del libro “Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere”. Il volume, che racconta le vicende di cronaca che hanno portato alla morte della diciottenne pakistana, in provincia di Reggio Emilia, sarà oggetto di un ciclo di incontri nelle scuole abruzzesi – I dettagli del progetto saranno svelati il prossimo 15 settembre, nella sede del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. “La condivisione di intenti espressa con entusiasmo dalla sottosegretaria Frassinetti, – dichiara la Pestilli – potrebbe contribuire a far conoscere la storia di Saman anche al di fuori dei confini regionali, grazie al coinvolgimento diretto del Ministero dell’Istruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo convinti, come Commissione pari opportunità, che il riconoscimento della bontà della nostra proposta, sfocerà presto in iniziative a beneficio dei giovani studenti e studentesse d’Italia”.

