Consiglio Regionale, la nota. Pet-Tac Chieti, Marcozzi: si accumula ritardo

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “L’unica novità per l’Ospedale di Chieti è che sarà rinnovato per l’ennesima volta il noleggio della struttura mobile per i test Pet-Tac. I pazienti oncologici e neurologici saranno ancora costretti a fare esami fondamentali su un camion piazzato all’esterno del presidio una volta alla settimana, con liste d’attesa lunghissime, guasti frequenti e interruzioni di servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il tutto a un costo per la sanità pubblica di circa 500 mila euro all’anno – A oggi siamo ancora molto lontani dall’installazione vera e propria della Pet Tac all’interno della struttura: quella sarebbe l’unica buona notizia da dare ai cittadini – Fino ad allora si continua solo ad accumulare ritardo”. Così il Consigliere regionale indipendente e Presidente della Commissione d’inchiesta sull’Emergenza Idrica Sara Marcozzi – precisa il comunicato. “Parliamo di un problema – prosegue – che pongo da anni all’attenzione delle Istituzioni, del Consiglio regionale e degli organi competenti con interrogazioni, interpellanze e perfino un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti – Tutti ne sono a conoscenza dal 2012, anno in cui sono iniziati i test sulla struttura mobile – si apprende dalla nota stampa. Dopo più di 10 anni sappiamo solo che gli uffici della Asl sono a lavoro per predisporre il bando di gara europeo per la fornitura e l’installazione della Pet-Tac, senza scadenze né road map precise e puntuali – precisa il comunicato. Non vedo cosa ci sia da festeggiare”, conclude Marcozzi – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it