Consiglio Regionale, la nota. Pettinari: Cdx accetti mie proposte caro bollette

– Continua il duro scontro tra centrodestra e Movimento 5 Stelle in Commissione Bilancio – Nella seduta odierna, caratterizzata da veri e propri scontri verbali, Domenico Pettinari ha presentato sul tavolo emendamenti per attuare immediatamente provvedimenti a favore delle famiglie più bisognose, con il fine di far fronte al caro bollette – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma, come riferisce lo stesso Pettinari, “Le proposte non vengono accettate e si continua a fare melina – si apprende dal portale web ufficiale. Sia chiaro che questo provvedimento deve essere il primo in ordine di tempo – recita il testo pubblicato online. Non ci sono altre priorità. Si prendano tutte le risorse disponibili e si metta liquidità nelle tasche degli abruzzesi che non ce la fanno più. In un momento così drammatico per l’Abruzzo, il Consiglio regionale ha il dovere di fare tutto il possibile – si apprende dalla nota stampa. Qui si continua a parlare, ma servono fatti – precisa il comunicato. Siamo stanchi della propaganda di Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, smettessero di litigare per le poltrone e facciano finalmente qualcosa di utile per chi in Abruzzo ha davvero bisogno di aiuto – aggiunge testualmente l’articolo online. Io non mi muovo di un millimetro, questa mia proposta deve essere approvata – viene evidenziato sul sito web. Ci sono rumors ufficiosi – continua Pettinari – in cui addirittura si parla di un altro finanziamento a pioggia che arriverà nel prossimo Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E ancora una volta il caro bollette non è tra le priorità. Questo è inaccettabile! Inoltre – incalza ancora il Vicepresidente del Consiglio regionale – ci devono spiegare perché l’Assessore Liris siede ancora sui banchi del centrodestra in Regione Abruzzo, quando è stato eletto in Senato e il Governo è già insediato da tempo – recita il testo pubblicato online. Si deve dimettere immediatamente, siamo stanchi di questi giochini di potere squalificanti per tutta l’Istituzione regionale” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

