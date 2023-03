Consiglio Regionale, la nota. Pettinari: cdx lontano da priorità dei cittadini

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

– “Il Presidente Marsilio a un anno dalla scadenza elettorale ha scelto di nominare un portavoce ed esperti tecnici – precisa il comunicato. Una scelta a mio avviso inopportuna, sia per le tempistiche, sia per la volontà da parte della maggioranza di ingaggiare risorse esterne che risponderanno al Presidente Marsilio” a dirlo è il Vicepresidente del Consiglio Regionale Domenico Pettinari, che prosegue: “Mi sembra alquanto singolare che la Giunta regionale di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, scelga di investire delle risorse pubbliche per nominare un portavoce ed esperti tecnici a un anno dalla fine del mandato, con delibera di Giunta n. 114 del 2023. Alla luce di questo è lecito chiedersi perché queste nomine non sono state fatte subito dopo l’insediamento – recita il testo pubblicato online. Solo ora ci si accorge di avere bisogno di queste figure professionali ? Ma soprattutto, se l’introduzione di queste figure è così necessaria, perché non attingere direttamente dal personale interno di Regione Abruzzo, che già conta tra le proprie fila ottimi professionisti? Ancora una volta il Presidente sceglie di ignorare le reali necessità degli abruzzesi, come ad esempio erogare subito fondi alle famiglie per il caro energia (soldi non ancora arrivati a destinazione), dedicandosi a quelle che sembrano essere solo le sue priorità. Mi auguro che si faccia marcia indietro e che si cominci a interessarsi realmente, e non solo con annunci, delle problematiche dei cittadini” conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell'Abruzzo