Consiglio Regionale, la nota. Pettinari: la giunta mantenga gli impegni presi

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Un’occasione persa, l’ennesima, per questa maggioranza di centrodestra di mandare un forte segnale di vicinanza agli abruzzesi – Oggi dopo la nostra battaglia per ripristinare il fondo da 5 milioni di euro, che era stato sottratto con un colpo di mano dall’emendamento del Presidente Marsilio e del Consigliere Verrecchia, abbiamo visto un timido segnale dalla maggioranza di centrodestra che, solo grazie alle nostre insistenze, ha presentato un nuovo emendamento programmatico che impegna l’Ente nel prossimo futuro a trovare nuova copertura per il fondo – Dispiace dover constatare, però, che nel mentre non hanno esitato a trovare nuove risorse per elargire in modo discrezionale fondi a pioggia – La verità è che ancora una volta non sono stati in grado di dare quella risposta chiara e concreta che l’Abruzzo aspetta da tempo”, ad affermarlo è il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che ha svolto il ruolo di Capogruppo nelle ultime sedute causa l’assenza per motivi di salute di Francesco Taglieri. “Come Movimento 5 stelle – continua – abbiamo chiesto un impegno solenne all’aula, e in particolare al Consigliere Verecchia, firmatario dell’emendamento tagliola, per garantire che le maggiori entrate dell’Ente siano assegnate a questa destinazione in tempi certi – precisa la nota online. Noi – incalza Pettinati – monitoreremo con insistenza per controllare se questa promessa sarà mantenuta, altrimenti sarà battaglia dura e senza esclusione di colpi. Inoltre, abbiamo contrastato la modifica dell’assetto delle Commissioni ATER, secondo cui la Commissione per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi pubblici, che è nominata dal Presidente della Giunta regionale, resterà in carica 5 anni dalla nomina e non decadrà invece alla fine della legislatura come avviene oggi – aggiunge la nota pubblicata. Imponendo di fatto una Commissione nominata da un Presidente della Giunta anche al suo successore, fino alla decadenza dei 5 anni solari. Ci siamo espressi contrariamente anche all’emendamento che riscrive totalmente l’articolo in merito ai pareri obbligatori rilasciati dal Collegio dei Revisori dei Conti poiché secondo noi verrà meno la possibilità per i Consiglieri di poter studiare in anticipo le importanti rilevazioni dal Collegio – riporta testualmente l’articolo online. Purtroppo questa maggioranza si dimostra costantemente sorda alle esigenze dei cittadini, soprattutto quelli più in difficoltà, ed è ancora una volta il lavoro del Movimento 5 Stelle a riportare, tra le priorità, a tutela dei cittadini più fragili” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it