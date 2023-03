Consiglio Regionale, la nota. Pettinari: “Occasione persa sulla Polizia locale”

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Un’occasione persa” la definisce così il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari l’attuazione della legge regionale 42 del 2013 in tema di Polizia locale, appresa dalla stampa – viene evidenziato sul sito web. A spiegarne nel dettaglio le motivazioni è lo stesso Pettinari “Da anni chiediamo l’attuazione della norma che giace nei cassetti dal 2013. Quasi Dieci anni per approvare un Regolamento attuativo e alla fine scopriamo che non recepisce neanche tutti i punti previsti dalla normativa – si apprende dal portale web ufficiale. Una beffa, l’ennesima, da parte di questa Giunta regionale di centrodestra – si apprende dal portale web ufficiale. Sono anni che chiedo un riconoscimento per la polizia locale e dopo quasi un decennio di attesa, il centrodestra arriva ad approvare un regolamento mancante proprio di quegli aspetti più tecnici che dovrebbero uniformare il servizio in tutta la regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nodo non è solo sulle divise e la dotazione di veicoli, ma sulla formazione, turnazione, forza lavoro in base al numero di abitanti e altri parametri indispensabili che non sono assolutamente stati esplicati nel regolamento – recita il testo pubblicato online. Un documento attuativo deve far capo per intero alla norma a cui si riferisce, altrimenti siamo davanti all’ennesimo documento spot che arriva fuori tempo massimo giusto per mettere un’altra tacca sul bastone della propaganda – viene evidenziato sul sito web. E’ indispensabile – incalza Pettinari – che il Consiglio regionale intervenga per correggere il tiro – Porterò io stesso l’argomento sui banchi di discussione attraverso un’interpellanza nel merito – aggiunge testualmente l’articolo online. Chiederò il motivo per cui alcuni parametri fondamentali della legge non sono stati inseriti – precisa il comunicato. Per esempio la Regione ha istituito la Scuola Regionale, ma non ha stabilito i requisiti per l’accesso che devono essere uniformi per tutto il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Non ha stabilito i principi organizzativi dei Corpi di Polizia locale, come invece viene previsto dall’articolo 10 della norma, individuando i parametri di riferimento per determinare organigramma e dotazione organica, sulla base di fattori quali la popolazione residente, temporanea e fluttuante; della presenza dei nodi stradali critici, dell’andamento medio dei flussi di traffico, della presenza scolastica e universitaria, della vocazione turistica del territorio, del tipo e quantità degli insediamenti produttivi e commerciali – Altresì non ha stabilito, come invece previsto dall’articolo 14 della norma, le forme di incentivazione i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie per le gestioni associate – Anche i modelli operativi e organizzativi, definiti dall’articolo 24 della legge, non sono stati definiti – precisa il comunicato. Manca quindi una promozione dell’esercizio omogenea delle funzioni della polizia locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono punti indispensabili che dopo quasi un decennio di attesa ci saremmo aspettati di trovare nel regolamento attuativo – La Giunta deve dar seguito a quanto disciplinato dalla norma e quindi chiedo che il regolamento sia implementato – Che sia formulata una direttiva in materia di criteri e sistemi di selezione per l’accesso e per la formazione iniziale degli operatori della polizia locale, individuando i requisiti fisico funzionali e psicoattitudinali necessari per l’accesso nei ruoli di polizia locale – si apprende dalla nota stampa. Come anche i criteri relativi alla quantificazione, articolazione e contenuti per la realizzazione della formazione iniziale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Bisogna inoltre formulare una direttiva che contenga gli standard qualitativi dei servizi dei Corpi di Polizia Locale definendo anche i criteri generali di deroga ai modelli individuati e prevedere una periodica revisione sulla base di un costante monitoraggio e adeguamento – recita il testo pubblicato online. Chiederò, inoltre, che la Regione Abruzzo individui dei punti fondamentali sull’individuazione degli ambiti territoriali ottimali di riferimento – riporta testualmente l’articolo online. Si dovrebbe anche esplicitare chiaramente quando si riconosce lo status di Corpo di polizia locale e i criteri di deroga e quindi quanti addetti deve avere ogni Corpo per rispettare gli standard dopo aver definito i parametri – precisa la nota online. Ogni Comune, inoltre, dovrebbe prevedere gli stessi requisiti per assumere un agente o un addetto al coordinamento e controllo e imporre la gestione associata e incentivarla – viene evidenziato sul sito web. Per quanto attinente alla formazione il regolamento approvato non prevedere modelli di formazione iniziale omogenei – aggiunge la nota pubblicata. Il Regolamento approvato dalla Giunta, poi, non stabilisce quante ore deve essere aperto ogni comando in rapporto al numero di addetti – precisa la nota online. Invece andrebbe definito con una tabella standard. Anche sugli orari di servizio non ci sono punti di riferimento specifici che invece dovrebbero essere inseriti – precisa il comunicato. Per esempio fino a 46 addetti non meno di 11,30 ore giornaliere su turni, oltre 46 addetti non meno di 17 ore giornaliere su turni, e così via – si legge sul sito web ufficiale. Gli standard qualitativi dovrebbero prevedere criteri obbligatori e altri facoltativi – Tra gli obbligatori, per esempio una Centrale Radio operativa con sistema di radio comunicazione, due telefoni fissi, sistema informatico di presa in carico delle segnalazioni dei cittadini, dispositivi per funzionamento di almeno 6 ore in caso di blackout. Poi uniformi fregi e segni distintivi e un regolamento del corpo – recita il testo pubblicato online. Tra i facoltativi l’utilizzo volontariato, supporto al controllo di comunità, strumenti di autotutela, de materializzazione di procedure complesse, dotazione organica di personale amministrativo per attività specifiche” conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it