Consiglio Regionale, la nota. Pettinari: “Pronto soccorso di Pescara nel caos”

– “Sono bastati pochi giorni di festa a Pescara per gettare nuovamente nel caos il Pronto Soccorso del Santo Spirito – aggiunge testualmente l’articolo online. Pazienti in attesa per giorni e codici verdi e bianchi dirottati verso gli ospedali di Penne e Popoli”. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari torna sulla questione sanità a Pescara e dichiara: “Denuncio con fermezza il fallimento del centrodestra sulla gestione del servizio sanitario pubblico in provincia di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Al mio fianco numerosi cittadini stanchi di fare i conti con un sistema che non funziona”. “E’ ormai assodato che ci si ricorda degli Ospedali di Penne e Popoli sono quando devono essere utilizzati come valvola di sfogo per il Pronto Soccorso di Pescara – Siamo stanchi di annunci trionfalistici di questo governo regionale, a trazione Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, quando poi nella realtà dei fatti dobbiamo registrare un fallimento su tutta la linea della sanità pubblica – viene evidenziato sul sito web. Ad agosto hanno approvato una delibera per inserire all’interno del Pronto Soccorso medici privati impiegati per trattare i codici verdi e bianchi: una sorta di privatizzazione del servizio sanitario pubblico che contestiamo sotto ogni punto di vista – si apprende dal portale web ufficiale. E’ palese che davanti all’incapacità di mettere a sistema le risorse e di redigere un piano di interventi, concreto e fattibile, che risolva definitivamente le criticità, questa Giunta sceglie vergognosamente di applicare una mezza privatizzazione del Pronto Soccorso, tra l’altro con risultati fallimentari – aggiunge la nota pubblicata. L’equazione è chiara, se i reparti scoppiano e i pazienti non vengono dimessi è impensabile che il Pronto Soccorso riesca a smaltire gli accessi destinandoli ai reparti di riferimento – riporta testualmente l’articolo online. La carenza di forza lavoro di Medici, Infermieri e OSS è ormai diventata una cronicità nel nostro sistema sanitario e, al di là delle promesse, questa giunta e i direttori da essa nominati non sono in grado di sanarla – si legge sul sito web ufficiale. Corsie di degenza, reparti diagnostici e pronto soccorso sono al collasso – riporta testualmente l’articolo online. Ci sono casi limite come il reparto Dialisi che viaggia con almeno 5 unità infermieristiche in meno rispetto a quello che dovrebbe avere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non va meglio nel Day-Hospital oncologico, dove alla carenza di personale va aggiunta una carenza strutturale che costringe i pazienti ad attendere ore e ore senza sedute confortevoli, pannelli di separazione degli ambienti e altri comfort indispensabili per chi già deve fare i conti con patologie invalidanti come quelle oncologiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma il problema è diffuso in tutti gli angoli dell’ospedale e non solo – riporta testualmente l’articolo online. Infatti se all’interno del Santo Spirito è così, non va meglio negli ospedali di Penne e Popoli, nei distretti sanitari e nella medicina territoriale che risulta completamente abbandonata – si apprende dal portale web ufficiale. Prima di esternalizzare il servizio per il trattamento dei codici bianchi e verdi, privatizzando di fatto il Pronto Soccorso, si sarebbe dovuto agire concretamente per evitare che gli utenti meno gravi entrassero nel pronto soccorso – Questo puoi farlo dando la possibilità all’utenza di rivolgersi a distretti sanitari funzionanti, con personale e strumentazioni adeguate; facendo funzionare al meglio gli ospedali di Penne e Popoli che potrebbero rispettivamente rispondere alle necessità di tutta l’area vestina e della Val Pescara – viene evidenziato sul sito web. Ma se questi ospedali vengono depotenziati e ridotti all’osso quindi è scontato che l’utenza di quelle aree geografiche si riversi nel pronto Soccorso di Pescara, intasando una situazione già di per sé al limite – Anche la lungaggine, ormai intollerabile, delle liste d’attesa gioca un ruolo determinante nel collasso del servizio di emergenza urgenza – si legge sul sito web ufficiale. Poiché le diagnosi non eseguite tempestivamente, i controlli o le prestazioni ambulatoriali lasciate in attesa per mesi potenzialmente, si traducono in emergenze che continuano a ingolfare il Pronto soccorso – recita il testo pubblicato online. Ingressi che sarebbero evitati con una buona rete di assistenza e un diritto alle cure facilitato da un sistema funzionante – Ma nei fatti non è così e a confermarlo sono anche gli alti numeri di cittadini che rinunciano alle cure, o creano mobilità passiva andando a curarsi fuori regione o, per chi può sostenerne i costi, si rivolge alla sanità privata – si apprende dal portale web ufficiale. Davanti a questo scenario non possiamo rimanere in silenzio – riporta testualmente l’articolo online. Noi continuiamo a chiedere un incremento della forza lavoro negli ospedali con l’assunzione di Medici, infermieri e Oss; un potenziamento della medicina territoriale; la salvaguardia degli Ospedali di Penne e Popoli, che devono essere dotati di reparti con Primari e di un’autonomia finanziaria e giuridica al fine di porre in essere quei servizi volti a fornire assistenza medica ai territori dell’area vestina e della val Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Bisogna agire in fretta – viene evidenziato sul sito web. Il centrodestra con le sue promesse ha illuso l’Abruzzo – Quel libro dei sogni su cui hanno fatto un’immoderata propaganda si è rivelato un incubo per migliaia di cittadini che vivono nel mondo reale e non in quello delle chiacchiere di una certa parte politica – si legge sul sito web ufficiale. Non esiste un nuovo Piano Sanitario, della rete ospedaliera e un Piano operativo approvati, si naviga a vista senza una reale programmazione" conclude

