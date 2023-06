Consiglio Regionale, la nota. Pettinari: “sport city” per riqualificare le città

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La riappropriazione degli spazi urbani e la loro riqualificazione passa anche dallo sport. Ripensare le aree cittadine in quest’ottica significa riqualificare intere zone oggi abbandonate, puntare al generale benessere psicofisico della collettività e rendere una città attrattiva anche per il turismo sportivo” ad affermarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che continua “Parchi, strade, piazze, periferie devono cambiare aspetto e diventare delle vere e proprie ‘sport city’. Le città commerciali e moderne come Pescara, che godono di un clima mite per la maggior parte dell’anno e hanno grandi spazi, sono ideali per rispondere a alla domanda crescente di luoghi dove praticare sport all’aria aperta, in modo libero e gratuito – aggiunge testualmente l’articolo online. Secondo una ricerca realizzata dall’Istituto Piepoli, infatti, il 70% degli intervistati ha dichiarato che svolgerà in futuro attività sportiva e motoria prevalentemente open air. Un fenomeno diffuso in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ma maggiormente rispondente alle caratteristiche delle città del centrosud e fra le diverse fasce d’età dai 18 agli over 55enni – Fare sport è un bene per il corpo, farlo all’aria aperta è un bene anche per la mente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ciò significa che anche micro interventi che restituiscono spazio agli sportivi producono effetti molto più ampi e significativi, allargati alla comunità tutta – si apprende dal portale web ufficiale. Dare nuova vita a spazi pubblici urbani attraverso lo sport significa rendere un’area, o anche un intero quartiere, più vivibile, creando soprattutto isole di socialità che si intersecano con attività propositive – si apprende dalla nota stampa. In molti quartieri difficili delle grandi capitali italiane è stato proprio lo sport a rappresentare un’alternativa alla microcriminalità, soprattutto per i ragazzi più giovani – precisa il comunicato. Offrire la possibilità ai ragazzi di crescere in ambienti dove lo sport, e la disciplina legata a esso, sia preponderante è un ottimo modo per consentire di diventare adulti in un ambiente sano – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche in quest’ottica, infatti, l’Amministrazione comunale, la Regione e ogni grado istituzionale dovrebbero intervenire per promuovere la nascita di aree attrezzate e gratuite e iniziative che non si limitino ai singoli eventi. Realizzare eventi sportivi è sicuramente importante – si apprende dalla nota stampa. Ma mentre l’evento ha un tempo ben delimitato, l’investimento su un luogo fisico che dia la possibilità a uno spazio di diventare un impianto sportivo a cielo aperto è un investimento a tempo indeterminato – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi, nella migliore delle ipotesi siamo abituati a vedere campi da basket o da calcetto sparsi nei parchi, ma dobbiamo pensare anche alle piazze e alle strade e soprattutto anche ad altri sport che stanno emergendo e meritano dall’Amministrazione lo stesso interesse che gli rivolgono i cittadini – precisa la nota online. Pensiamo a discipline come l’arrampicata, o calisthenics, che faticano però a trovare attrezzature adeguate negli spazi pubblici – precisa il comunicato. Ma anche luoghi per il parkour, lo skateboard, pattini in linea, golf in città, bike polo, o lo slacklining, cioè la camminata in equilibrio su una fettuccia elastica tesa tra due punti di ancoraggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono tutte discipline che stanno prendendo sempre più piede e generano una domanda a cui la città deve essere pronta dare una risposta” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it