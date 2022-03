Consiglio Regionale, la nota. Pettinari su disagi Pronto soccorso di Pescara

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Continua il calvario dei poveri cittadini che si recano al Pronto soccorso di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Le notizie che leggiamo sulla stampa di ore e ore di attesa, anche dopo aver subito un incidente, sono inaccettabili e dovrebbero levare il sonno a chiunque sieda sui banchi della maggioranza di Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Invece a quanto pare si continua ostinatamente a girarsi dall’altra parte, lasciando che la sanità territoriale sprofondi nel baratro e le liste d’attesa nei presidi di emergenza siano sempre più lunghe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non vorremmo che si debba tornare alla decisione estrema di interrompere i servizi, come già avvenuto a dicembre dello scorso anno, sarebbe un fallimento totale”. È questo il commento del Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che continua – si legge sul sito web ufficiale. “Quello che viene descritto dai pazienti, ma anche dal personale stesso, è una fotografia allarmante del PS. Hanno speso 6 milioni di euro – incalza Pettinari – e hanno inaugurato in pompa magna una struttura che oggi, a distanza di poco tempo, già registra una grave carenza di posti letto, come denuncia anche lo stesso Primario del Pronto Soccorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Qualcosa non va e la mancanza di risposte strategiche e gestionali da parte di Regione e Asl non è più tollerabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il personale è poco: non si può continuare a gravare sugli sforzi di medici, infermieri, OSS e portantini – precisa il comunicato. È solo grazie alla loro grande professionalità se si riesce a mantenere in piedi una struttura che si è rivelata inadeguata per spazi e servizi – aggiunge la nota pubblicata. Manca inoltre un Piano di gestione del sovraffollamento in accordo ai requisiti stabiliti dalle Linee di indirizzo nazionali del Ministero della Salute – Bisognerebbe attivare una valutazione preventiva delle potenziali criticità derivanti sia dalla carenza di personale ma anche dalla inidoneità dei locali, che non sempre sono adeguati alla necessità di un gran flusso di pazienti – aggiunge la nota pubblicata. La Regione Abruzzo deve immediatamente intervenire attraverso le Asl per ottimizzare il servizio e aumentare il personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non possiamo pensare che all’interno della struttura pescarese, che come riporta lo stesso primario ha gestito quasi 70mila accessi solo nel 2021, si vivano queste esperienze – si apprende dalla nota stampa. Inoltre è indispensabile riqualificare tutta la rete di medicina territoriale per evitare che ci sia un ingolfamento di pazienti nel pronto soccorso di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. I presidi di Penne e Popoli devono essere operativi al 100% i distretti sanitari funzionare al massimo per evitare che troppi utenti si affollino proprio lì dove il personale manca” conclude – (com/red)

