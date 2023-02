Consiglio Regionale, la nota. Pettinari: troppe case Ater in stato di degrado

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Muri bagnati dall’umidità, finestre vecchissime che non fermano gli spifferi, spazi angusti e impianti ammalorati – precisa il comunicato. E’ una situazione al limite del sopportabile quella che si trova in una casa Ater di Via Rigopiano a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. A viverci è un uomo disabile al 100% che non riesce più ad andare avanti – Nella disperazione il signor Francesco, questo il nome dell’uomo, ha contattato personalmente il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, per fargli constatare in che condizioni è costretto a vivere e quindi chiedere aiuto – riporta testualmente l’articolo online. Un aiuto che sostiene di non aver ricevuto da nessun altro”. “Ho voluto accendere il faro su questo ennesimo casi di degrado che insiste nelle case popolari di Pescara – afferma Domenico Pettinari, che questa mattina è tornato a denunciare pubblicamente lo stato di degrado di alcune case di edilizia residenziale pubblica – Anche se ho visto molte situazioni al limite, devo dire che entrare in questa abitazione mi ha fatto male – si apprende dalla nota stampa. Parliamo di un uomo disabile al 100% quindi impossibilitato a lavorare, e a svolgere normali attività. Anche se a fatica deambula, muoversi all’interno dell’appartamento è difficile poiché i mobili devono essere posizionati in modo irregolare per non essere a contatto con i muri che, a causa dell’umidità stanno cadendo a pezzi – precisa la nota online. La parete della camera da letto è completamente bagnata, rendendo l’ambiente destinato al sonno insalubre e dannoso, ancor più per chi presenta già problemi di salute – si apprende dalla nota stampa. I calcinacci si staccano perché sono ammuffiti – aggiunge la nota pubblicata. Le macchie dell’umidità sono presenti in tutta la casa – viene evidenziato sul sito web. Dire che le finestre sono vecchie è poco – recita il testo pubblicato online. Stanno letteralmente marcendo e l’abitazione quindi è piena di correnti d’aria, tanto che Francesco è costretto a tappezzare i bordi con asciugamani per contrastare il freddo – Questo come ripeto da tempo, è uno dei tanti casi che si riscontrano nelle case popolari di Pescara, e non solo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli interventi di manutenzione ordinaria non ci sono e ancora meno quelli di manutenzione straordinaria – viene evidenziato sul sito web. Questi cittadini onesti, che pagano l’affitto e che vivono in situazioni difficili a causa dei problemi di salute non possono essere abbandonati a se stessi – precisa la nota online. Le istituzioni, prima di pensare a qualunque altra cosa, dovrebbero tenere a cuore queste persone e dare il sostegno di cui hanno bisogno – riporta testualmente l’articolo online. Pertanto chiedo alla Regione Abruzzo, che è proprietaria delle case, di attivarsi subito per i lavori di ristrutturazione, e al Comune di Pescara che è di competenza, di intervenire immediatamente per trasferirlo in un’abitazione salubre e di attivare subito tutto quanto possibile per risolvere i problemi in questa abitazione in via Rigopiano – aggiunge testualmente l’articolo online. Io già da lunedì mi attiverò immediatamente per segnalare il caso all’ufficio di igiene della Asl, perché in questa casa è impossibile vivere” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it