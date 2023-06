Consiglio Regionale, la nota. Pettinari: un altro fallimento per Masci

- Advertisement -

Consiglio Regionale d'Abruzzo

– “L’Amministrazione comunale di Pescara è stata scaricata anche dal tecnico del Comune che avrebbe dovuto effettuare il collaudo su Viale Marconi – precisa il comunicato. Un fallimento, l’ennesimo, che rappresenta bene il fiasco totale che il centrodestra ha collezionato sul progetto che ha fatto diventare Viale Marconi la strada più pericolosa della città. Le chiacchiere stanno a zero, una delle maggiori arterie della viabilità pescarese a mio parere è stata distrutta da Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, e a quanto pare nessuno si vuole prendere la responsabilità di dare l’okay a un progetto fallimentare che ha danneggiato il commercio, congestionato la viabilità e diminuito la sicurezza di pedoni e automobilisti – aggiunge la nota pubblicata. Il risultato? I cittadini Pescaresi si trovano, a ben oltre 4 anni dall’insediamento dell’Amministrazione Masci, a percorrere ogni giorno una strada senza collaudo con tutti i rischi che ciò comporta – si apprende dal portale web ufficiale. In un Paese normale questo sarebbe motivo di dimissioni e scuse alla cittadinanza, ma a Pescara governa l’arroganza!” ad affermarlo è il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, da sempre al fianco dei residenti, dei commercianti e dei comitati di Viale Marconi nella lotta a questo progetto scellerato che ha visto più volte i pescaresi scendere in piazza per protesta – “Purtroppo – continua Pettinari – l’amministrazione comunale di Pescara si dimostra lontanissima dalle reali esigenze dei pescaresi – precisa la nota online. In Comune, come del resto in Regione e al Governo, il centrodestra è caratterizzato da un’arroganza istituzionale che li porta ad essere completamente sordi alle richieste dei cittadini – precisa il comunicato. Nessuno dei residenti è stato ascoltato come non sono state ascoltate le circa 140 attività commerciali attive sul Viale – si apprende dalla nota stampa. L’amministrazione ha alzato un muro invalicabile per la cittadinanza e il risultato è un’opera che ha scontentato tutti – precisa il comunicato. Oltre al danno è arrivata la beffa: un progetto fatto in nome della sostenibilità che ha reso la strada più trafficata, impercorribile per le bici e difficilissima per i pedoni, visti gli stretti marciapiede – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto, inoltre, causa danni agli automobilisti che troppo spesso si trovano coinvolti in incidenti per la confusione generata dalla promiscuità di corsie bus e vetture, che si intersecano con le rotatorie – recita la nota online sul portale web ufficiale. A complicare il tutto poi sono arrivati i semafori, proprio quei semafori che questo progetto avrebbe dovuto eliminare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per non parlare delle buche che stanno inghiottendo la città e che anche su Viale Marconi, nonostante i lavori recenti, fanno la propria comparsa rendendo la strada ancora più insicura – Una vera e propria vergogna, di cui nessuno oggi vuole prendersi la responsabilità”, conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E' quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell'Abruzzo