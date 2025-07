Consiglio Regionale, la nota. Piana Cavaliere, Lugini: incontro tra imprese e istituzioni. “Distretto torni protagonista”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “È stato un evento di grande successo quello andato in scena ieri, mercoledì 8 luglio, presso lo stabilimento Elthub di Oricola (AQ), dove si è tenuto un importante momento di confronto tra il mondo produttivo della Piana del Cavaliere e i rappresentanti delle istituzioni regionali e locali”. Lo dichiara il consigliere regionale del gruppo “Marsilio Presidente”, Gianpaolo Lugini, promotore dell’iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. “La stragrande maggioranza delle imprese del territorio ha risposto presente, affiancata dai sindaci dei Comuni dell’area e dall’assessore regionale Tiziana Magnacca – spiega Lugini – Grazie a questo incontro, si è creato un tavolo di lavoro reale e costruttivo, nel quale sono emersi con chiarezza i punti critici ma anche le numerose potenzialità di un distretto che vuole tornare a essere protagonista – si apprende dal portale web ufficiale. Tra i temi affrontati, le urgenze infrastrutturali, le inefficienze burocratiche, la necessità di connettività digitale avanzata, e le difficoltà operative che ostacolano gli investimenti industriali – aggiunge la nota pubblicata. Non è mancato però uno sguardo al futuro, con la condivisione di proposte operative, nuove prospettive di formazione specializzata e strategie per attrarre innovazione e risorse pubbliche”. “Il momento più significativo dell’incontro è stato il forte impegno espresso da tutti i presenti nel voler riportare il distretto industriale di Carsoli a essere un vero e proprio polo di eccellenza produttiva, punto di riferimento per l’intero Abruzzo e non solo”, si legge nella nota – Il consigliere Lugini ha ricevuto ampio riconoscimento per la capacità di favorire un dialogo concreto e diretto tra le parti, mentre l’assessore Magnacca ha confermato il pieno sostegno della Regione Abruzzo, impegnandosi a trasformare le istanze emerse in azioni tangibili e tempestive – si apprende dalla nota stampa. “L’ottima riuscita dell’incontro – scrive in conclusione Lugini – rappresenta un primo, solido passo verso un nuovo corso per la Piana del Cavaliere, basato su collaborazione, ascolto e programmazione condivisa – si apprende dal portale web ufficiale. I risultati non si faranno attendere: imprese e istituzioni hanno dimostrato di voler lavorare insieme per il rilancio di un territorio ricco di energie e potenzialità”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it