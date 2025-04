Consiglio Regionale, la nota. Piano di Sacco, Blasioli: l’intero territorio è a rischio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “È una situazione rischiosa, pronta ad esplodere, quella che insiste nel comune di Città Sant’Angelo in località Piano di Sacco – recita il testo pubblicato online. Potenziali rischi ecologici e sanitari potrebbero coinvolgere tutto il comprensorio qualora l’enorme mole di rifiuti, lasciata in abbandono nel sito di stoccaggio, prendesse fuoco – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’ipotesi non remota che si è già verificata nel 2011 e nel 2023, anno che ha visto l’insorgere di tre incendi con grandi disagi per la popolazione residente nel distretto di Città Sant’Angelo, Elice e Picciano – recita il testo pubblicato online. Il pericolo dunque è concreto, e a dirlo è anche una relazione dell’Arpa, che il 28 febbraio scorso ha messo nero su bianco un piano di intervento per la bonifica che a oggi, però, non è partita – si apprende dal portale web ufficiale. Una storia lunga e burocraticamente complicata, che abbiamo denunciato anche nelle commissioni competenti del Consiglio regionale”. E’ quanto si legge in una nota a firma del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli che ha tenuto una conferenza stampa con i consiglieri comunali del gruppo “Città Sant’Angelo Visione comune”. “Regione e Comune – si legge ancora – devono trovare al più presto una soluzione che tuteli il territorio e chi lo abita» è questa la denuncia del Vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli e del Gruppo comunale di opposizione”, che questa mattina hanno tenuto una conferenza sul posto per sollecitare l’intervento delle istituzioni preposte”. In questo sito – spiega nel dettaglio Antonio Blasioli – insiste un’attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi che va avanti dal 2012, quando la Regione Abruzzo autorizzò le attività della Terra Verde srl, a cui nel 2018 è subentrata Terraverde Energy srl. Il sito nel corso degli anni ha sempre dimostrato la sua pericolosità: nel 2011 ci fu infatti un vasto incendio, stesso discorso nel 2023, quando nei mesi di ottobre e novembre se ne verificarono ben tre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Fenomeni che ci portarono a chiedere, anche sotto l’impulso del gruppo di opposizione al Comune di Città Sant’Angelo, la convocazione della II Commissione regionale in tema Ambiente – si apprende dalla nota stampa. L’obiettivo era scattare una fotografia della situazione e capire quali azioni avessero messo in campo la Regione, il Comune e tutti gli enti competenti a salvaguardare la cittadinanza: Arpa, Vigili del Fuoco e Asl. Si è aperto così un grande vaso di pandora fatto di autorizzazioni, concesse e poi negate, mancanza di copertura assicurativa a tutela del sito e risorse finanziarie per la bonifica – viene evidenziato sul sito web. La commissione del 30 novembre 2023, in particolare, ci ha permesso di audire il servizio gestione rifiuti e bonifiche della Regione, nonchè i rappresentanti della Società che gestiva il sito di stoccaggio – Emerse, tra le altre cose, che la società non aveva in corso una fideiussione valida e che gli incendi del 2023, sostanzialmente, non avevano copertura assicurativa – si apprende dal portale web ufficiale. Una situazione kafkiana condita da una serie di polizze disconosciute dalle stesse compagnie di assicurazione, che si è conclusa con la determina, del 16 dicembre 2024, con cui alla società Terra Verde Energy srl è stato chiesto di rimuovere e smaltire tutti i materiali presenti e di eseguire accertamenti ambientali per verificare eventuali contaminazioni in atto – aggiunge testualmente l’articolo online. Purtroppo, una richiesta che non ha trovato seguito, tanto che si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri, i quali nel gennaio 2025 evidenziavano come l’impianto di smaltimento dei rifiuti si presentava «in stato di abbandono con il cancello aperto e con cumuli di rifiuti da smaltire potenzialmente pericolosi per la salute pubblica”. “La situazione – spiega ancora Blasioli – non può essere sottovalutata – È incredibile che a distanza di 300 giorni dalla determina del 21 giugno il Comune di Città Sant’Angelo non abbia fatto nulla per vigilare e chiedere la rimozione di ogni possibile pericolo per queste comunità, e che l’unica nota pervenuta al Servizio gestione rifiuti e bonifiche sia del gruppo di opposizione Visione Comune di Città Sant’Angelo del 10 dicembre 2024, a seguito del quale sono partiti i controlli di Carabinieri e Arpa – si legge sul sito web ufficiale. Noi continueremo a lavorare per far luce sulla questione e per sollecitare con determinazione l’abbreviazione dei tempi per la bonifica di Piano di Sacco, che attualmente non ha più coperture assicurative e soprattutto è senza alcuna vigilanza sul posto – recita il testo pubblicato online. Proseguendo il lavoro iniziato in Commissione, quindi, chiediamo alla Regione e al Comune – quest’ultimo è apparso piuttosto disinteressato ai pericoli legati ai cumuli non ancora rimossi – di procedere immediatamente alla messa in sicurezza definitiva del sito” conclude il vicepresidente del Consiglio regionale – (com/red)

