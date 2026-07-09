Consiglio Regionale, la nota. Piano d’Orta, Di Marco: Per la prima volta i commissari nel sito da bonificare

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:09 luglio 2026 – 13:01- “Domani, a partire dalle ore 9,30 la Commissione regionale Ambiente e Territorio effettuerà il sopralluogo all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Piano d’Orta – viene evidenziato sul sito web. Da oggi c’è il via libera anche dell’Ufficio di Presidenza a quello che è un appuntamento che ho fortemente voluto e richiesto ai sensi del Regolamento del Consiglio regionale e che segna un passaggio senza precedenti: è la prima volta che la Commissione svolge un’attività ispettiva direttamente sul territorio interessato dalla bonifica – si apprende dal portale web ufficiale. Non si tratta di una visita formale, ma di un momento di verifica istituzionale a cui è stato chiamato a partecipare anche il soggetto riconosciuto come inquinatore, la Edison, che consentirà ai commissari di constatare direttamente lo stato dei luoghi, l’andamento degli interventi e le criticità ancora presenti in uno dei siti simbolo della più complessa vicenda di contaminazione ambientale della nostra regione”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Ambiente, Antonio Di Marco – “L’obiettivo è quello di esercitare pienamente il ruolo di controllo che compete al Consiglio regionale, raccogliendo elementi utili per comprendere lo stato di avanzamento delle attività e le prospettive dei prossimi interventi – sottolinea Di Marco – Al sopralluogo prenderanno parte, oltre ai componenti della Commissione, i rappresentanti delle istituzioni ed enti coinvolti e i soggetti interessati dalle procedure di risanamento, tra cui Edison, come detto – riporta testualmente l’articolo online. Sarà l’occasione per chiedere chiarimenti su una serie di aspetti che riguardano l’attuazione degli interventi, gli adempimenti ancora in corso, la programmazione delle attività future e tutti quegli elementi che risultano fondamentali per fare piena luce sullo stato della bonifica, senza anticipare valutazioni che saranno formulate sulla base di quanto emergerà nel confronto sul posto – Le comunità locali attendono da troppo tempo risposte certe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo ho ritenuto indispensabile portare la Commissione direttamente sul sito: solo verificando di persona è possibile comprendere l’effettiva situazione e svolgere fino in fondo il dovere di vigilanza delle istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. La bonifica di Piano d’Orta non può più essere affrontata soltanto attraverso relazioni e atti amministrativi: è necessario confrontarsi con la realtà dei luoghi, verificare ciò che è stato fatto, ciò che resta da fare e quali siano i tempi effettivi per arrivare al completo risanamento dell’area” conclude Di Marco – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it