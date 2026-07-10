Consiglio Regionale, la nota. Piano d’Orta, Di Matteo: Verificato il rispetto di cronoprogramma e salute pubblica

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:10 luglio 2026 – 17:03- Si è tenuta oggi a Bolognano la seduta della Commissione consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” del Consiglio regionale, presieduta da Emiliano Di Matteo, che in mattinata ha svolto un’indagine conoscitiva sul Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Piano d’Orta – La visita è stata preceduta dalla relazione sullo stato degli interventi da parte dei rappresentanti di Edison (in allegato la nota informativa). Successivamente i Consiglieri regionali si sono riuniti nei locali della delegazione municipale, per continuare i lavori della Commissione ed esaminare gli aspetti emersi nel corso delle verifiche e le principali tematiche legate al sito anche grazie al contributo degli altri attori coinvolti come amministratori locali e organizzazioni sindacali – precisa il comunicato. “Si tratta di una giornata storica per il Consiglio regionale e per la Commissione Territorio – ha spiegato il presidente Di Matteo – che si è data il compito di verificare direttamente lo stato dei lavori di bonifica – si legge sul sito web ufficiale. Voglio pertanto ringraziare il vicepresidente Antonio Di Marco, promotore di questa iniziativa, oltre ai rappresentanti di Edison e dell’amministrazione comunale – Alla luce della relazione e della successiva visita del cantiere, abbiamo preso atto che una prima fase degli interventi è terminata – si apprende dal portale web ufficiale. Bisogna considerare che l’eventuale demolizione dei vecchi opifici condiziona le successive fasi che riguardano l’area dell’ex Montecatini – precisa la nota online. Per quanto riguarda il cosiddetto comparto z, in questo momento attivo, i lavori sono iniziati e stanno rispettando il cronoprogramma – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo inoltre constatato che esiste un dialogo costante tra l’azienda e l’amministrazione comunale, con la quale le fasi degli interventi sono state condivise, oltre che con la popolazione, coinvolgendo anche le scuole con visite al cantiere, favorendo il contributo dei cittadini, e dei più giovani, nello sviluppare idee per il futuro dell’area una volta che la bonifica sarà completata – Abbiamo quindi verificato che i lavori vengono realizzati con la massima attenzione e in questo senso è importante sottolineare il costante controllo pubblico effettuato dall’Arpa, a tutela della salute pubblica – si legge sul sito web ufficiale. Da parte della società quindi esiste la piena volontà di portare a termine l’intervento di bonifica con il minor impatto possibile rispetto alle esigenze della popolazione” ha concluso Di Matteo che ha annunciato la prossima visita al sito di Bussi da programmare a breve – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it