Consiglio Regionale, la nota. Piano Transizione 5.0, risoluzione di Alessandrini per salvaguardare investimenti già avviati

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:14 novembre 2025 – 13:34– “È gravissimo e inaccettabile quanto sta accadendo al Piano ‘Transizione 5.0’. Il Governo Meloni, con il decreto del 6 novembre 2025, firmato dal ministro Adolfo Urso, ha comunicato l’esaurimento della copertura finanziaria dopo aver ridotto da 6,3 miliardi a 2,5 miliardi la dotazione effettivamente disponibile – si apprende dalla nota stampa. Hanno illuso migliaia di imprese, le hanno spinte a investire, firmare contratti, assumere impegni, e oggi le lasciano appese a una ricevuta di ‘indisponibilità delle risorse’. Una vergogna senza precedenti, che colpisce al cuore anche centinaia di imprese abruzzesi”, così la consigliera regionale Erika Alessandrini (M5S). “Il nuovo stanziamento tagliato dal PNRR, che ha ridotto l’investimento complessivo a 2,5 miliardi rispetto ai 6,3 annunciati, è stato integralmente assorbito dalle domande già presentate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E il Ministero, invece di garantire la continuità degli impegni presi, ha scelto la strada più vigliacca: mantenere attiva la piattaforma GSE, ma solo per rilasciare alle imprese una ricevuta che certifica la mancanza dei fondi – Un gioco di prestigio sulle spalle della nostra economia, un colpo basso che mette a rischio investimenti già pianificati, ordini irrevocabili e cantieri pronti a partire o già avviati – precisa il comunicato. Parliamoci chiaro – afferma Alessandrini – hanno prima invitato le imprese a correre, a investire, a firmare, a esporsi finanziariamente, e solo dopo hanno tagliato la copertura – si apprende dal portale web ufficiale. È un tradimento istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un ribaltamento delle regole del gioco fatto a partita in corso – aggiunge testualmente l’articolo online. E tutto questo mentre i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega tacciono – aggiunge testualmente l’articolo online. Nessuna iniziativa, nessuna pressione sul Governo, nessuna difesa delle nostre aziende – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Li vediamo solo alle inaugurazioni, con le forbici in mano per tagliare nastri, sorridere ai fotografi e prendersi meriti che non hanno – riporta testualmente l’articolo online. Le poche imprese che aprono lo fanno non grazie a loro, ma nonostante loro”. La consigliera denuncia un atteggiamento che definisce ‘un’autentica trappola per l’imprenditoria’, hanno usato ‘Transizione 5.0’ come un grande cartellone pubblicitario – aggiunge testualmente l’articolo online. Hanno sbandierato miliardi che non c’erano, sapendo benissimo che la revisione del PNRR avrebbe tagliato tutto – riporta testualmente l’articolo online. È propaganda pura, la più ingannevole e bugiarda – si legge sul sito web ufficiale. E a farne le spese sono gli imprenditori abruzzesi, che oggi si ritrovano con investimenti congelati, finanziamenti bancari già attivati e nessuna certezza sul rimborso promesso”. “Porterò in Consiglio regionale una risoluzione urgente per obbligare la Giunta Marsilio a schierarsi apertamente, a pretendere dal Governo il ripristino dei fondi necessari e l’introduzione immediata di misure di salvaguardia per gli investimenti già avviati – precisa la nota online. Non accetteremo che l’Abruzzo venga lasciato in balìa dell’incertezza perché a Roma qualcuno ha deciso che le imprese valgono meno della propaganda – La destra al Governo – conclude – ha preso in giro l’imprenditoria italiana, l’ha illusa, l’ha lasciata in mutande sull’altare del consenso facile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo non è governo: è irresponsabilità allo stato puro – riporta testualmente l’articolo online. E in Abruzzo il Movimento 5 Stelle non resterà in silenzio”. (com/red)

