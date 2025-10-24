Consiglio Regionale, la nota. Piccoli Comuni, Monaco: regole non uguali per tutti. La Regione chiarisca

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Occorre fare piena luce sulle procedure dell’Avviso Pubblico “Legge 145/2018 Annualità 2026”, destinato ai Comuni con meno di 30.000 abitanti per opere infrastrutturali e di messa in sicurezza del territorio”. È quanto dichiara il consigliere regionale e capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Alessio Monaco, a seguito dell’analisi della documentazione pubblicata – si apprende dal portale web ufficiale. “Il bando – aggiunge Monaco – stabilisce chiaramente che ogni Comune poteva presentare una sola istanza con un solo intervento – Tuttavia, tra le istanze non ammesse compaiono Comuni che hanno presentato più domande, e alcuni di questi risultano anche finanziati – precisa il comunicato. È lecito dunque domandarsi: si potevano o no presentare più istanze? Se sì, questo andava chiaramente indicando nel bando, affinché tutti potessero avere le stesse possibilità. Non possono esserci ambiguità in una procedura di assegnazione che si basa su un “click day” e che, per sua natura, richiede trasparenza, pari condizioni e correttezza assoluta – si apprende dal portale web ufficiale. Per questo chiederò in sede di Commissione Vigilanza un approfondimento urgente, con la presenza dei dirigente del Dipartimento Infrastrutture e dell’Assessore competente” conclude Monaco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

