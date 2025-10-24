- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 24, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Piccoli Comuni, Monaco: regole non uguali per tutti....
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Piccoli Comuni, Monaco: regole non uguali per tutti. La Regione chiarisca

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Occorre fare piena luce sulle procedure dell’Avviso Pubblico “Legge 145/2018 Annualità 2026”, destinato ai Comuni con meno di 30.000 abitanti per opere infrastrutturali e di messa in sicurezza del territorio”. È quanto dichiara il consigliere regionale e capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Alessio Monaco, a seguito dell’analisi della documentazione pubblicata – si apprende dal portale web ufficiale. “Il bando – aggiunge Monaco – stabilisce chiaramente che ogni Comune poteva presentare una sola istanza con un solo intervento – Tuttavia, tra le istanze non ammesse compaiono Comuni che hanno presentato più domande, e alcuni di questi risultano anche finanziati – precisa il comunicato. È lecito dunque domandarsi: si potevano o no presentare più istanze? Se sì, questo andava chiaramente indicando nel bando, affinché tutti potessero avere le stesse possibilità. Non possono esserci ambiguità in una procedura di assegnazione che si basa su un “click day” e che, per sua natura, richiede trasparenza, pari condizioni e correttezza assoluta – si apprende dal portale web ufficiale.  Per questo chiederò in sede di Commissione Vigilanza un approfondimento urgente, con la presenza dei dirigente del Dipartimento Infrastrutture e dell’Assessore competente” conclude Monaco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it