Consiglio Regionale, la nota. Piercing e tatuaggi, Montepara: Abruzzo apripista

– “In merito all’episodio di cronaca riportato dagli organi di stampa che riguarda una giovane piercer abusiva scoperta a Teramo, è doveroso ricordare che, grazie alla legge regionale n.41, proposta dal sottoscritto, approvata dal Consiglio regionale nel 2020, questa Regione ha tutti gli strumenti per tutelare la salute dei cittadini che hanno intenzione di tatuarsi o farsi un piercing in piena sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. La Regione Abruzzo è un’apripista su questa materia e ad essa sono seguite le leggi di Lazio e Lombardia – si legge sul sito web ufficiale. Vista la sempre maggiore diffusione di queste pratiche, auspico che anche a livello nazionale le leggi proposte vengano portate avanti con efficacia – si legge sul sito web ufficiale. Un ringraziamento è doveroso verso le forze dell’ordine, sempre in prima linea sul territorio, per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini”. E’ quanto ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Fabrizio Montepara – si apprende dal portale web ufficiale. (red)

