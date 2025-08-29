Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: “Al corteo della Perdonanza con bandiera palestinese. Stop genocidio”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Tra tutte le guerre che insanguinano il mondo (esecrabili e da condannare), in Palestina sta accadendo altro – recita il testo pubblicato online. Si sta cercando di annullare l’esistenza di un intero popolo – recita il testo pubblicato online. Non in una guerra regolare, con relativa annessione dei territori conquistati, come sempre è successo nella storia, ma una guerra combattuta contro civili, donne e bambini e nata per una strage compiuta da un gruppo terroristico che ha visto una reazione di un governo, quello Israeliano, andare oltre ogni limite, tanto da voler attuare la deportazione e poi il genocidio di un intero popolo”. A scriverlo il consigliere regionale del Partito democratico, Pierpaolo Pietrucci, che ieri insieme agli ai consiglieri comunali di centro sinistra ha esposto, durante il corteo della 731esima Perdonanza Celestiniana, la bandiera palestinese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Non è guerra alla pari – continua Pietrucci – non è guerra di sole armi, ma è guerra contro gente indifesa – Ed ecco perché abbiamo chiesto e si è chiesto che la ‘Perdonanza Celestiniana’ riconosca lo stato di Palestina – si apprende dal portale web ufficiale. Per lo stesso motivo abbiamo partecipato, durante il corteo della Bolla, insieme a tanti altri, con la Bandiera Palestinese – “Idealmente – continua il Consigliere – ogni sabato scendo in piazza insieme a milioni di Israeliani che vogliono la fine della guerra ai Palestinesi, contro il loro stesso governo, che sta attuando un maledetto genocidio, anche affamando persone che con la strage del 7 ottobre nulla hanno a che vedere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anche tantissimi Israeliani, contrariamente al Premier Netanyahu, lottano per Il riconoscimento dello Stato di Palestina e questo dovrebbe illuminare chi gestisce temporaneamente quel Patrimonio immateriale dell’Umanità: la nostra Perdonanza Celestiniana – si apprende dal portale web ufficiale. Poiché è implicitamente ed esplicitamente il messaggio che l’eremita Pietro dal Morrone, non ha lasciato ai soli aquilani, ma all’intero genere umano”. “Chi ha la capacità di leggere i fatti del proprio tempo, con gli occhi puliti dai pregiudizi e dalle appartenenze ideologiche – conclude l’esponente Dem – non può che riconoscere che è tempo di dare uno Stato ai Palestinesi e di fermare con ogni mezzo quello che dopo l’Olocausto pensavamo che l’umanità non avrebbe dovuto più vivere: il genocidio di un popolo – riporta testualmente l’articolo online. Ognuno faccia la sua parte e agisca con ogni mezzo per fermare lo sterminio del popolo palestinese”. (com/red)

