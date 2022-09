Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: assicurare i servizi dell’Adsu

- Advertisement -

– “Questa mattina ho partecipato al presidio promosso dalla CGIL dell’Aquila con i dipendenti ADSU che, dopo le denunce dei giorni scorsi e le sollecitazioni avanzate da anni, hanno chiesto la giusta attenzione della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Così, con i colleghi consiglieri Di Benedetto e Stella e insieme ai lavoratori e agli studenti, abbiamo incontrato l’assessore Pietro Quaresimale e il direttore generale della Regione Antonio Sorgi – precisa la nota online. È stata riaffermata la necessità di tutelare tutti i lavoratori dell’ADSU e di assicurare i servizi agli studenti senza ridurre l’offerta di posti letto, mensa, sale studio – riporta testualmente l’articolo online. L’assetto immobiliare, infrastrutturale e logistico di tutte le attività per il diritto allo studio universitario dovranno essere oggetto di un apposito tavolo di confronto con l’Ateneo, il Comune dell’Aquila, i sindacati, l’AMA e tutti gli Enti e i soggetti interessati – aggiunge la nota pubblicata. Se L’Aquila vuole realmente essere la Città della Conoscenza, si devono investire risorse, progetti e idee in attività che migliorano la qualità della vita e della formazione per incentivare e attrarre la presenza di nuovi studenti – I ritardi, gli errori e le sottovalutazioni commesse dall’ADSU in questi anni devono immediatamente lasciare il posto ad una gestione più attenta e rispettosa dei diritti di studenti e lavoratori e dell’identità della nostra città”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci

