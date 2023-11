Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: completare stabilizzazione precari ASL1

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Sono sinceramente incomprensibili il ritardo, l’indifferenza e l’inerzia con cui si disattende l’impegno unanime del Consiglio regionale che, in occasione della Conferenza dei Capigruppo, da tempo ha chiesto la convocazione di un tavolo di confronto tra i dirigenti della ASL1 e le organizzazioni sindacali per la completa stabilizzazione dei precari – precisa la nota online. Tornare per l’ennesima volta sull’argomento è frustrante per me, ma soprattutto è doloroso per le lavoratrici e i lavoratori che attendono da anni una soluzione definita al loro contratto di lavoro, e dovrebbe risultare umiliante anche per l’assessore alla Sanità Verì e il Direttore generale della ASL1 Romano”. Lo scrive in consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, e aggiunge: “Esattamente venti giorni fa avevo sollecitato per l’ennesima volta, lo svolgimento del confronto, sottolineando che la stabilizzazione dei precari della ASL1 non può procedere a singhiozzo, con incertezze e ritardi, senza eguali garanzie per tutti, generando una confusione e una discriminazione non degne di una istituzione come la ASL. Il problema va affrontato con serietà, programmazione, certezza di tempi e modalità condivise – recita la nota online sul portale web ufficiale. E soprattutto va risolto completamente, considerando e re-internalizzando le competenze precarie che continuano ad essere ignorate: mi riferisco al personale amministrativo e ai dipendenti della RSA di Montereale che lavorano in somministrazione o con cooperative in convenzione con la ASL per assistere gli anziani o i pazienti con problemi di salute mentale – Parliamo di uomini e donne che durante il COVID – insieme a tutto il personale sanitario – tutti definimmo “eroi” e “angeli” per il loro sacrificarsi e operare in condizioni di grande rischio – Basta dunque con i ritardi – Si promuova il confronto necessario e già deciso per rispettare i diritti dei lavoratori e rafforzare la pianta organica per l’ospedale e la medicina territoriale – In questi tempi di crisi economica il diritto alla salute dei cittadini diventa ancora più importante”, conclude Pietrucci – precisa il comunicato. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it