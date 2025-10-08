Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: domani in Vigilanza si discuterà della postazione 118 a Bazzano

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’area cittadina ad est del capoluogo ha bisogno di una postazione del 118. Non è questione di oggi, tanto che la richiesta risale al 14 maggio del 2021, presentata formalmente alla Asl e alla Regione da trenta associazioni di volontariato, culturali e sociali di Paganica, Bagno, Pianola, Monticchio, San Gregorio, Onna, Bazzano, Tempera, Aragno, Assergi, Camarda, Filetto, e Pescomaggiore”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci che aggiunge: “All’incirca 30 mila abitanti del comune dell’Aquila – La metà dei cittadini del capoluogo – riporta testualmente l’articolo online. La questione, il 30 dicembre del 2021, finì in Consiglio Comunale che approvò un ordine del giorno che individuava nel poliambulatorio di Bazzano il luogo adatto dove inserire il servizio di soccorso – recita il testo pubblicato online. La risoluzione venne inoltre approvata il 21 febbraio 2022 dalla V Commissione consiliare regionale, tenendo presente la difficoltà di raggiungere in emergenza la zona Est della città negli otto minuti previsti in area urbana e nei 20 minuti in area extraurbana, come da linea guida del Ministero della Sanità”. “Nonostante questo – si legge ancora – il presidio del 118 nel poliambulatorio di Bazzano non è stato mai istituito e allora, con un atto formale, il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci, ha investito del problema direttamente la Commissione Regionale di Vigilanza, presieduta da Sandro Mariani, chiedendo l’audizione dell’assessora Regionale alla Sanità Nicoletta Verì, del direttore del dipartimento, del direttore dell’agenzia sanitaria Pierluigi Cosenza e del direttore generale della Asl L’Aquila- Sulmona – Avezzano, Paolo Costanzi – aggiunge la nota pubblicata. Domani – 9 ottobre, del 118 a Bazzano se ne discuterà finalmente in Commissione Vigilanza”. (com/red)

