- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 8, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Pietrucci: domani in Vigilanza si discuterà della postazione...
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: domani in Vigilanza si discuterà della postazione 118 a Bazzano

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’area cittadina ad est del capoluogo ha bisogno di una postazione del 118. Non è questione di oggi, tanto che la richiesta risale al 14 maggio del 2021, presentata formalmente alla Asl e alla Regione da trenta associazioni di volontariato, culturali e sociali di Paganica, Bagno, Pianola, Monticchio, San Gregorio, Onna, Bazzano, Tempera, Aragno, Assergi, Camarda, Filetto, e Pescomaggiore”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci che aggiunge: “All’incirca 30 mila abitanti del comune dell’Aquila – La metà dei cittadini del capoluogo – riporta testualmente l’articolo online. La questione, il 30 dicembre del 2021, finì in Consiglio Comunale che approvò un ordine del giorno che individuava nel poliambulatorio di Bazzano il luogo adatto dove inserire il servizio di soccorso – recita il testo pubblicato online. La risoluzione venne inoltre approvata il 21 febbraio 2022 dalla V Commissione consiliare regionale, tenendo presente la difficoltà di raggiungere in emergenza la zona Est della città negli otto minuti previsti in area urbana e nei 20 minuti in area extraurbana, come da linea guida del Ministero della Sanità”. “Nonostante questo – si legge ancora – il presidio del 118 nel poliambulatorio di Bazzano non è stato mai istituito e allora, con un atto formale,  il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci, ha investito del problema direttamente la Commissione Regionale di Vigilanza, presieduta da Sandro Mariani, chiedendo l’audizione dell’assessora Regionale alla Sanità Nicoletta Verì, del direttore del dipartimento, del direttore dell’agenzia sanitaria Pierluigi Cosenza e del direttore generale della Asl L’Aquila- Sulmona – Avezzano, Paolo Costanzi – aggiunge la nota pubblicata. Domani – 9 ottobre, del 118 a Bazzano se ne discuterà finalmente in Commissione Vigilanza”. (com/red)  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it