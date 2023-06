Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci e Di Benedetto su postazione 118 Bazzano

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “La situazione della sanità aquilana continua ad essere offesa e danneggiata da una trascuratezza e una discriminazione incomprensibili – precisa la nota online. Parliamo ancora una volta dell’attivazione della Postazione 118 nella zona Est dell’Aquila – Per dare seguita ad una risoluzione unanime (unanime: cioè con l’accordo di tutti, compreso l’assessore Verì responsabile del settore) ci sono voluti quasi 15 mesi – precisa la nota online. Dal 17 febbraio 2022 infatti si è dovuti arrivare al 9 maggio 2023 quando finalmente, nella seduta del CREA – il Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo – è stata decisa la nuova mappatura abruzzese delle postazioni territoriali del sistema 118, compresa la Postazione H12 Diurno India a Bazzano – Pensavamo che, a quel punto, si potesse immediatamente procedere – E invece ad oggi – dopo 40 giorni – non c’è ancora traccia della Delibera che, sulla base delle valutazioni del CREA, definisce modalità e operatività della postazione 118. È allucinante: se ci sono difficoltà formali o organizzative le si confessi e ci si attivi per rimuoverle – Se non ci sono – e non possono esserci – si faccia immediatamente la Delibera – I cittadini non possono aspettare i comodi dell’assessore o la disattenzione del sistema: il diritto alla salute, soprattutto nelle situazioni di emergenza/urgenza, viene prima di ogni cosa”. Così in una nota i consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci e Americo Di Benedetto – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

