Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci e Monaco: Per il turismo ambientale servono risorse

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Da una delle protagoniste del turismo ambientale e montano, giunge un grido di allarme e di rabbia per l’assurda gestione di Riserve e aree protette abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Esprimiamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno a Sefora Inzaghi, direttrice della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario, per aver denunciato con poche, chiare parole, l’assoluto immobilismo e l’ipocrisia dell’assessore Imprudente – La Regione Abruzzo dimostra purtroppo di non avere una idea e una strategia di sistema sulla valorizzazione del sistema Parchi e Riserve – Tra un mese si riapre la caccia e finora si è solo perso del tempo prezioso perché l’Assessorato non ha messo in campo alcuna misura alternativa all’uccisione dei cervi – precisa il comunicato. Non si sono tenuti tavoli congiunti con le associazioni ambientaliste, venatorie e degli agricoltori e dopo lo scontro politico dei mesi scorsi – che vide una mobilitazione nazionale e che portò la regione Abruzzo a soccombere dinanzi al TAR – non si è fatto nulla, salvo il taglio dei fondi alle Riserve, per ritrovarci tra meno di due mesi punto a capo con la Regione intenzionata a procedere con le mattanze di cervi e uccellini, senza aver costruito, con un confronto tra le associazioni, una vera e giusta strategia di convivenza tra i diversi interessi, tutti meritevoli di tutela – si apprende dal portale web ufficiale. Tagliare i fondi al sistema delle aree protette (un taglio drammatico di un terzo delle risorse significa umiliarle e condannarle) significa far morire la vera identità delle aree interne abruzzesi – precisa la nota online. Il successo turistico delle nostre zone montane è merito quotidiano degli operatori delle Riserve che lavorano senza fondi e dei cittadini che resistono a vivere in paesi lasciati a sé stessi e impoveriti dall’assenza di servizi essenziali a partire dalla sanità, l’assistenza sociale, le scuole, i trasporti – aggiunge la nota pubblicata. Chiediamo all’Assessore di convocare un incontro coi protagonisti del sistema turistico e ambientale abruzzese e di impegnarsi a ripristinare i fondi alle Riserve per dare al nostro territorio la giusta valorizzazione”. Così in una nota i consiglieri regionali Alessio Monaco e Pierpaolo Pietrucci – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it