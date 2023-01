Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: “Grazie, Giovanni”. Il saluto a Legnini

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “So già che tutti – gli amministratori, i cittadini e le imprese del cratere sismico abruzzese (ma credo anche quelli delle altre regioni) – rimpiangeranno Giovanni Legnini Commissario alla Ricostruzione”. Così si apre una nota del consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, dedicata alla notizia del cambio del “Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma nelle quattro Regioni del Centro Italia”, e prosegue: “È stato un eccellente uomo di Stato che ha dato una svolta ai cantieri, alle opere e alle attività di territori martoriati dal terremoto e dalla crisi economica – si legge sul sito web ufficiale. Lo ha fatto con intelligenza e sensibilità, con cultura istituzionale e immensa autorevolezza – si apprende dal portale web ufficiale. Lo ha fatto ascoltando i Sindaci e le persone comuni – Ha snellito le procedure per accelerare la ricostruzione, ha individuato strategie ambiziose su cui innestare il Fondo Complementare del PNRR per il cratere del centro Italia, è stato presente sempre e ovunque fosse necessario – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci ha insegnato il senso dello Stato e ad utilizzare con saggezza la responsabilità e il potere pubblico al servizio esclusivo dei cittadini – precisa la nota online. Questa sua esperienza – insieme alla sua adamantina attività politica e istituzionale – poteva continuare ancora per concludere a breve il Commissariamento e restituire alle amministrazioni pubbliche il potere ordinario sulle scelte locali – precisa il comunicato. Purtroppo la sua esperienza viene sacrificata a più banali e meschine logiche di partito – riporta testualmente l’articolo online. Sono certo che le sue grandi competenze, il suo stile e la stima da lui conquistata in questi anni potranno ancora essere messe al servizio delle nostre comunità e di tutto il paese”, cocnlude Pietrucci – precisa il comunicato. (com/red)

