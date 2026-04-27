Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: il 25 aprile atto di nascita della democrazia e cuore della Costituzione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:27 aprile 2026 – 09:21- “Il 25 Aprile è l’atto di nascita della nostra democrazia e il cuore della Costituzione: il momento in cui abbiamo smesso di essere sudditi per diventare cittadini liberi – precisa la nota online. Ma c’è un aspetto della Resistenza che spesso resta in ombra e che oggi dovrebbe farci riflettere: la sua straordinaria capacità di unire mondi che sembravano inconciliabili – precisa il comunicato. Nobili e operai, cattolici e monarchici, liberali e sognatori – precisa la nota online. Persone divise da tutto — ceto sociale, fede, visione del mondo — che hanno capito la cosa più importante: senza libertà non sarebbe rimasto nulla per cui valesse la pena discutere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’antifascismo non è un’etichetta politica, ma il pavimento comune su cui poggiano i piedi tutti quelli che oggi vivono in democrazia – viene evidenziato sul sito web. E l’Abruzzo, in questo risveglio collettivo, ha avuto una forza silenziosa e potente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dai territori di Ortona e Lanciano fino alle vette del Gran Sasso e della Maiella, la nostra terra è stata il teatro di un coraggio immenso – riporta testualmente l’articolo online. Una storia di dignità che attraversa i borghi della Marsica, il sacrificio di Pietransieri e le valli del Teramano e dell’Aquilano, scritta da donne, uomini e giovanissimi ragazzi che hanno sacrificato la vita scegliendo da che parte stare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ricordare oggi i Nove Martiri, le stragi di Onna e Filetto o l’epopea della Brigata Maiella non è un semplice esercizio di memoria, ma una domanda che ci fissa negli occhi: siamo ancora all’altezza di quei valori? Siamo capaci di proteggere oggi, con la forza della parola, ciò che allora fu conquistato con il sacrificio? Perché la memoria è uno specchio – riporta testualmente l’articolo online. Ci interroga sulla nostra capacità di non restare indifferenti e ci ricorda che la libertà è un bene fragilissimo – recita il testo pubblicato online. Il dolore di chi oggi vive sotto le bombe, lontano da qui, è un monito che parla alla nostra storia: ciò che abbiamo conquistato va curato ogni giorno, perché l’ombra del passato può tornare se smettiamo di essere custodi consapevoli del presente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La libertà è come l’aria delle nostre vette: purissima, vitale, invisibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ti accorgi di quanto sia necessaria solo quando inizia a mancare, ma è l’unica che ti permette di respirare davvero”. E’ quanto si legge in una nota del consigiere regionale Pierpaolo Pietrucci – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it