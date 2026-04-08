Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: il 6 aprile, per noi aquilani, non è una ricorrenza, è uno spartiacque

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:08 aprile 2026 – 09:34– “C’è un prima e c’è un dopo che non si incontreranno mai – aggiunge la nota pubblicata. Per chi c’era in quella notte del 2009, quel boato delle 3:32 ha riscritto il Dna – Oggi, tutti noi portiamo dentro il peso di quella vita ‘parallela’ che ci è stata sottratta – si legge sul sito web ufficiale. Allo stesso tempo però esiste ormai una generazione di ragazzi per cui quel boato è solo un racconto – recita il testo pubblicato online. Per loro L’Aquila è già ‘quella di dopo’. È a loro che dobbiamo consegnare non solo i fiori della memoria, ma le chiavi della consapevolezza – si legge sul sito web ufficiale. Onorare il coraggio dei familiari delle vittime — che da anni trasformano l’assenza, in impegno civile, con dignità e determinazione — significa fare un passo in più: non permettere che la memoria resti confinata alle aule di giustizia, ma farne una lezione civile permanente” così il consigliere Pierpaolo Pietrucci (PD). “A 17 anni di distanza, la vera sfida è fare della nostra terra — con le sue eccellenze accademiche, dai licei a tutte le università abruzzesi, fino ai centri di respiro internazionale che abbiamo la fortuna di avere sul territorio — un laboratorio in cui si prepara la classe dirigente di domani – precisa il comunicato. Sarebbe il momento, anche come istituzioni, di lavorare perché il ‘Caso L’Aquila’ entri stabilmente nei percorsi di studio come modello di responsabilità, gestione del rischio e trasparenza della comunicazione” scrive – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La battaglia dei familiari delle vittime e la verità storica, ci hanno insegnato che molte persone, quella notte, avrebbero fatto scelte diverse se avessero ricevuto messaggi diversi e veri dal ‘sistema farsa’ commissione grandi rischi – precisa il comunicato. Questa consapevolezza non deve andare perduta, ma deve diventare il pilastro di una nuova etica, della responsabilità pubblica – Sarebbe un’occasione unica per futuri magistrati, avvocati e scienziati che qui, nel cuore dell’Appennino, possono imparare come il diritto debba proteggere la vita prima che la terra tremi – precisa la nota online. Non si tratta di rivangare il passato, ma di fare dell’Abruzzo il punto di riferimento nazionale nella cultura della prevenzione – si apprende dalla nota stampa. È questo il modo più alto di onorare chi non c’è più: fare in modo che la loro storia diventi uno strumento concreto di tutela per chi verrà dopo” rileva Pietrucci – “Il terremoto è stato di tutti: di chi è rimasto sotto, di chi ha scavato con le unghie e di chi oggi cammina in centro senza sapere cosa c’era prima – viene evidenziato sul sito web. È un patrimonio che deve farsi coscienza collettiva – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi abbraccio ogni aquilano: chi vede ancora le crepe e chi vede la luce nuova – si apprende dal portale web ufficiale. Siamo un unico corpo, ferito ma orgoglioso, che ha il dovere di insegnare ai figli che la memoria non è un museo polveroso, ma una bussola per non perdersi mai più. 6 aprile – si apprende dalla nota stampa. Per chi c’era, per chi non c’è, e per chi deve sapere” conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it