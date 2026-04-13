Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: Il San Filippo non dimentichi chi gli ha dato il cuore. La storia non si cancella, si onora

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:13 aprile 2026 – 13:14- “Negli anni ’70, dove tutti vedevano solo polvere e una chiesa sconsacrata ridotta a magazzino, Maria Cristina Giambruno, Antonio Centofanti e Antonio Massena hanno visto il futuro – riporta testualmente l’articolo online. Hanno preso quel vuoto e lo hanno trasformato in una fabbrica di sogni, facendone il cuore pulsante della nostra città. A 17 anni dal terremoto, il Teatro San Filippo finalmente riapre – Sarà bellissimo – riporta testualmente l’articolo online. Ma siamo onesti: un teatro senza memoria è solo una scenografia vuota – È una scatola senza anima – si apprende dal portale web ufficiale. Se oggi restituiamo agli aquilani lo splendore di quegli affreschi e la magia del palcoscenico, lo dobbiamo a quella visione folle e meravigliosa – viene evidenziato sul sito web. Perché sì, con la nascita de L’Uovo Maria Cristina e i due Antonio hanno preso per mano L’Aquila e l’hanno portata nel mondo: hanno fatto di noi una Capitale della Cultura e dell’Innovazione con cinquant’anni d’anticipo rispetto al 2026, trasformando quel vuoto in una “scatola magica” d’avanguardia, un modello studiato in tutta Italia – Per loro, il San Filippo non è mai stato un semplice edificio: è stato un figlio – recita il testo pubblicato online. Lo hanno accudito, nutrito di arte e difeso con sacrifici personali immensi – precisa il comunicato. Tra quelle mura abbiamo ospitato la storia del teatro italiano (e non solo!) solo perché qualcuno aveva costruito il ponte per farli arrivare fin qui – precisa la nota online. Eppure, oggi accade qualcosa di assurdo – aggiunge testualmente l’articolo online. C’è una targa, proposta da Antonio Massena, che racconta semplicemente questa verità storica: un vanto per la nostra città. La Soprintendenza ha già dato parere favorevole, riconoscendone il valore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Eppure, il Comune dell’Aquila e il FEC oggi si oppongono e questa targa viene negata – viene evidenziato sul sito web. Una targa – si legge sul sito web ufficiale. Ma di cosa hanno paura? Quella targa non celebra una fazione, celebra il lavoro e la tenacia aquilana – viene evidenziato sul sito web. Negare il riconoscimento a chi ha inventato questo spazio dal nulla non è solamente un atto politico, ma soprattutto un peccato di ingratitudine che ferisce tutta la città, di destra e di sinistra – Ora provate, per un momento, a mettervi nei panni di chi ha creato tutto questo – recita il testo pubblicato online. Pensate che qualcuno decida che la vostra fatica, il vostro genio e i vostri sacrifici non sono mai esistiti – precisa la nota online. Fa male, vero? Fa rabbia a chiunque faccia un lavoro con dignità. Perché l’ingratitudine è la forma più meschina di potere – L’Aquila è Capitale della Cultura 2026. Ma come possiamo esserlo se non abbiamo il coraggio di onorare chi la cultura l’ha costruita in questa città? Chiedo al Comune e al FEC: abbiate un sussulto di dignità. Non lasciate che questa riapertura sia macchiata dall’arroganza – viene evidenziato sul sito web. Dimostriamo di essere una città matura, capace di onorare chi ha costruito la nostra identità. Restituiamo al San Filippo non solo un restauro, ma il nome e il cognome dei suoi genitori”. Così in una nota il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it