Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: Il San Salvatore condannato a diventare l’ospedale più arretrato d’Abruzzo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:18 novembre 2025 – 16:10- “Durante il Consiglio regionale di questa mattina ho presentato insieme a Silvio Paolucci un emendamento per chiedere di stanziare un fondo di 1 milione di euro per la progettazione del nuovo San Salvatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Purtroppo, nell’assenza e indifferenza dei consiglieri aquilani di destra, l’emendamento è stato bocciato – riporta testualmente l’articolo online. Senza neppure il fondo per la progettazione, il San Salvatore è condannato a diventare l’ospedale più arretrato e vecchio d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Come ho denunciato più volte, purtroppo, il nostro Ospedale è l’unica struttura per la quale nella programmazione edilizia regionale non si prevedono adeguamenti o ristrutturazioni, mentre tutti gli altri nosocomi abruzzesi saranno ricostruiti – Non ci sono – nel Piano di Edilizia sanitaria, né in altri atti di programmazione – interventi di potenziamento o riqualificazione strutturale – si apprende dalla nota stampa. Sono invece previsti investimenti sugli ospedali di Lanciano (109 milioni), Avezzano (119 milioni), Vasto (150 milioni). Sono disponibili risorse per l’ospedale di Chieti (60 milioni), di Penne, di Popoli, per il Distretto di Scafa (34 milioni) e soprattutto per Teramo che, ai 120 milioni già disponibili ne aggiungerà altri 180 grazie ad un mutuo della Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Pescara, come sappiamo, è stata già ampiamente gratificata con la realizzazione del nuovo Covid Hospital, in realtà non utilizzato in pandemia per l’assenza di personale specializzato nella terapia intensiva, ma utile a immaginarlo come DEA di II Livello – riporta testualmente l’articolo online. L’emendamento non solo aveva una copertura finanziaria, ma attingeva ad un fondo di 15 milioni di euro di cui ben 10 milioni derivanti dalle minori sopravvenienze passive dell’Asl 1. Insomma, mentre la Regione stanzia 500.000 per la gestione delle Naiadi, nega addirittura la progettazione del nuovo nosocomio aquilano – riporta testualmente l’articolo online. In questo modo quando le strutture sanitarie abruzzesi saranno state ricostruite e ammodernate, il San Salvatore – la cui costruzione iniziò negli anni ’70 – sarà la più vecchia di tutte, con gravissime conseguenze sulla qualità dei servizi e delle prestazioni, sui rapporti con la facoltà di Medicina dell’Università, sul diritto alla salute dei cittadini aquilani e dell’Abruzzo interno – riporta testualmente l’articolo online. Che cosa grave e triste, mortificare la più importante realtà sanitaria del Capoluogo di Regione”. Così in una nota il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci – precisa il comunicato. (com/red)

