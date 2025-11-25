Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci in ricordo di Mario Mazzocca: “persona generosa, competente, appassionata”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 novembre 2025 – 15:35- “Provo un dolore lancinante e sincero per la morte di Mario Mazzocca – si legge sul sito web ufficiale. Era una persona generosa, competente, appassionata – si legge sul sito web ufficiale. Lo è stato in tutta la sua vita, lo è stato fino all’ultimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Mario era sempre disponibile e sapeva generare apprezzamento ed entusiasmo per ciò in cui credeva – si apprende dal portale web ufficiale. Lo ricordo durante la decima legislatura regionale, come assessore alla Protezione civile durante la delicatissima fase della ricostruzione post sisma e la sua vicinanza alle popolazioni dell’Alto Aterno – Abbiamo fatto insieme belle battaglie per la tutela ambientale e la valorizzazione dell’Abruzzo: dalle iniziative contro il Gasdotto SNAM a quelle per contrastare il progetto di Ombrina mare ed evitare l’istallazione delle trivelle – recita la nota online sul portale web ufficiale. E poi l’istituzione del Parco dei Trabocchi sulla costa teatina, fino all’organizzazione dell’Adunata nazionale degli Alpini nel 2015 all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Perdo un amico, un compagno leale e intelligente, perdiamo un amministratore bravissimo che ha messo l’interesse di Caramanico e dell’Abruzzo sempre davanti a tutto – riporta testualmente l’articolo online. Nel suo ricordo dovremo continuare a batterci per una Regione più bella, più forte e più giusta – si legge sul sito web ufficiale. Alla moglie Patrizia e ai figli Ermanno e Nicola, un abbraccio forte e affettuoso”. La dichiarazione è del consigliere regionale, Pierpaolo Pietrucci. (com/red)

