- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 25, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Pietrucci in ricordo di Mario Mazzocca: “persona generosa,...
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci in ricordo di Mario Mazzocca: “persona generosa, competente, appassionata”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 novembre 2025 – 15:35- “Provo un dolore lancinante e sincero per la morte di Mario Mazzocca – si legge sul sito web ufficiale. Era una persona generosa, competente, appassionata – si legge sul sito web ufficiale. Lo è stato in tutta la sua vita, lo è stato fino all’ultimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Mario era sempre disponibile e sapeva generare apprezzamento ed entusiasmo per ciò in cui credeva – si apprende dal portale web ufficiale. Lo ricordo durante la decima legislatura regionale, come assessore alla Protezione civile durante la delicatissima fase della ricostruzione post sisma e la sua vicinanza alle popolazioni dell’Alto Aterno – Abbiamo fatto insieme belle battaglie per la tutela ambientale e la valorizzazione dell’Abruzzo: dalle iniziative contro il Gasdotto SNAM a quelle per contrastare il progetto di Ombrina mare ed evitare l’istallazione delle trivelle – recita la nota online sul portale web ufficiale. E poi l’istituzione del Parco dei Trabocchi sulla costa teatina, fino all’organizzazione dell’Adunata nazionale degli Alpini nel 2015 all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Perdo un amico, un compagno leale e intelligente, perdiamo un amministratore bravissimo che ha messo l’interesse di Caramanico e dell’Abruzzo sempre davanti a tutto – riporta testualmente l’articolo online. Nel suo ricordo dovremo continuare a batterci per una Regione più bella, più forte e più giusta – si legge sul sito web ufficiale. Alla moglie Patrizia e ai figli Ermanno e Nicola, un abbraccio forte e affettuoso”. La dichiarazione è del consigliere regionale, Pierpaolo Pietrucci. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it