Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: la Giunta agisca immediatamente per sistemare il Sentiero del Centenario

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La voce prestigiosa di Stefano Ardito, qualche giorno fa, ha lanciato l’ennesimo triste grido di dolore per la totale assenza delle istituzioni nel valorizzare la nostra montagna – si apprende dal portale web ufficiale. Oggetto – e vittima – di questa storia è il Sentiero del Centenario, iconico itinerario da Vado di Sole fino oltre Monte Camicia che segue le creste rocciose del massiccio del Gran Sasso tra Campo Imperatore e il versante teramano, tracciato nel 1974 dal CAI dell’Aquila nel centesimo anno dalla sua fondazione – si apprende dalla nota stampa. Per anni i sentieri e le ferrate del Gran Sasso – attrezzati in stile alpinistico “francescano” come scrive Ardito – hanno subìto l’usura del tempo mentre migliaia di escursionisti e alpinisti li percorrevano in autonomia o affidandosi alle gite del CAI o alle guide alpine abruzzesi – precisa la nota online. La crescita del turismo montano nel tempo ha posto l’esigenza di mettere mano agli itinerari più frequentati – precisa la nota online. La svolta arriva nel 2017 quando, con un provvedimento del vicepresidente Lolli, la Regione Abruzzo stanzia 2,5 milioni di euro per “sistemare e valorizzare la rete sentieristica del Parco Gran Sasso-Laga”. Il progetto viene gestito dal Parco e dai Comuni: parte dei fondi servono per migliorare i rifugi Franchetti e Duca degli Abruzzi e altri vengono spesi per rifare i sentieri e le ferrate Ventricini, Danesi, Ricci, bivacco Bafile e Brizio – aggiunge testualmente l’articolo online. I lavori, collaudati un anno dopo, hanno successo: cresce enormemente il numero di escursionisti che percorrono le ferrate e cresce anche il lavoro per le guide alpine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Manca però l’ultimo passo, che non viene mai compiuto perché le risorse per ristrutturare il Centenario sono insufficienti, il percorso resta incompleto e inadeguato e nel 2023 diversi Comuni nel cui territorio passa il Sentiero emettono provvedimenti di chiusura per evitare responsabilità in caso di incidenti – aggiunge la nota pubblicata. Ufficialmente, oggi, il Sentiero del Centenario è chiuso – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel 2024 sollecitai il Comune dell’Aquila e con Carla Mannetti organizzai diversi incontri con il CAI, la Regione Abruzzo, il Parco e gli altri Comuni per risolvere il problema – si legge sul sito web ufficiale. Secondo il CAI dell’Aquila, basterebbero poche migliaia di euro per eliminare i vecchi cavi, e poco di più per riattrezzate gli stessi tratti – precisa il comunicato. Un progetto per sistemare il Centenario è stato presentato ma la Regione continua a non rispondere – si apprende dalla nota stampa. Basterebbe poco per ripristinare uno dei più bei percorsi dell’Appennino, ma nessuno lo fa – si apprende dal portale web ufficiale. Tra cinque mesi – ricorda Ardito – L’Aquila diventerà Capitale Italiana della Cultura 2026. Un titolo prestigioso e meritato, e che sottolinea il rapporto della città e della sua storia con le vette, gli altopiani e i percorsi del Gran Sasso – riporta testualmente l’articolo online. Tra i tanti soldi che si spendono – o si sprecano in Regione – credo sia giusto e doveroso trovare subito le poche risorse necessarie a questo progetto: perché la prossima primavera possano partire i lavori per restituire il Centenario a tutti gli amanti della montagna”. Così in una nota il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci – precisa il comunicato. (com/red)

