Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: La Marsica rischia di perdere seriamente il Polo logistico della Croce Rossa

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:16 febbraio 2026 – 08:53- “La Croce Rossa Italiana è un vanto del nostro sistema di assistenza sanitaria, umanitaria ed emergenziale – Per questo va sempre difesa, sostenuta e protetta da polemiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. E bene, anzi molto bene ha fatto l’ufficio comunicazione nazionale della CRI a sottrarsi a questo tipo di confronto politico, ma naturalmente non ha potuto smentire nulla – Infatti, la mia denuncia di un prossimo spostamento del Polo logistico della CRI dall’Interporto di Avezzano a Borgorose chiamava in causa l’Interporto e la Giunta Regionale che avrebbero dovuto tutelare la CRI e garantirne la presenza in Abruzzo, magari raccogliendo le esigenze della Croce Rossa e implementando la struttura se necessario – recita il testo pubblicato online. Ma poiché la Giunta Marsilio ha trascurato tutto ciò, la CRI – con un Bando pubblico – ha avviato una ricerca di mercato in centro Italia di aree idonee dove realizzare una sua nuova grande struttura operativa – viene evidenziato sul sito web. Oggi la possibilità che questo si realizzi a Borgorose è confermata dalla stampa per bocca di Mariano Calisse, Sindaco del paese reatino – aggiunge testualmente l’articolo online. È chiaro che al momento, come dice Calisse, “non ci sia ancora nulla di concreto”, ci mancherebbe: queste operazioni sono complesse e articolate e richiedono procedure e tempi adeguati – aggiunge la nota pubblicata. Ma i fatti sono questi: 1. la CRI ha avviato una Indagine di mercato per acquistare un complesso immobiliare nel Centro Italia – emanato il 22 maggio (prot. 2025/61386/CN/U del 22 maggio 2025) a firma dell’ing. Michela Zambrano, Responsabile Patrimonio della CRI; 2. La destra in Regione si limita a polemizzare con me senza poter smentire nulla; 3. l’Ufficio Stampa della CRI prende (giustamente) le distanze dalla polemica politica ma senza smentire la notizia; 4. il consigliere comunale Lucci interviene lamentando la totale disinformazione e il mancato coinvolgimento a ragione del Comune di Avezzano; 5. ieri, infine, il Sindaco di Borgorose conferma interlocuzioni in atto e “un interesse concreto della Croce Rossa Italiana per il suo territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Caro Marsilio: nascondersi dietro un dito per negare l’evidenza non giova alla dignità della politica – Se c’è ancora modo e tempo di rimediare apra un tavolo istituzionale di confronto con la Croce Rossa Italiana e con il Comune di Avezzano per mantenere e casomai potenziare il Polo Logistico d’Emergenze per il centro Italia dell’Interporto di Avezzano o eventualmente in altra struttura idonea alle ambizioni della Croce Rossa Italiana”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci – (com/red)

