- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 29, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Pietrucci: L’Aquila Capitale della Cultura ignora Buccio di...
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: L’Aquila Capitale della Cultura ignora Buccio di Ranallo. Partire dalle scuole

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Buccio di Ranallo – riporta testualmente l’articolo online. Chi era costui? L’Aquila capitale della cultura che ignora Buccio di Ranallo, il grande cantore storico del ‘300 che racconta la storia della nascita della città capoluogo di regione, è come dire che Firenze ignori Dante Alighieri – Eppure è così”. Così il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, e continua: “I nostri studenti di ogni ordine e grado, nulla sanno della ‘Cronica’ di Buccio, quindi poco o nulla conoscono della storia aquilana – Mi faccio latore di una proposta – si legge sul sito web ufficiale. Per il 2026, anno del capoluogo d’Abruzzo capitale della cultura, inserire nei programmi scolastici lo studio della ‘Cronica’ ad iniziare dalle scuole medie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ci troviamo di fronte a politici di destra che si riempiono la bocca del termine identitario, senza intraprendere alcuna iniziativa né per l’Amiternum Sabina e poi Romana, né per colui che ha regalato al mondo della cultura universale un capolavoro in quartine – Lo studio dell’opera di Buccio di Ranallo di Poplito de Aquila, è fino ad ora rimasto confinato a grandi studiosi italiani e stranieri – Uno dei massimi studiosi è il nostro professore universitario Carlo De Matteis, quindi i vertici della nostra scuola e anche il ministero della Pubblica Istruzione potrebbero incaricare lui per mettere a punto l’inserimento di Buccio di Ranallo tra i grandi autori della storia letteraria italiana”. “Gli studenti aquilani sanno di Dante, Boccaccio, Petrarca, Ovidio, Cicerone e Sallustio – riporta testualmente l’articolo online. Ma nulla sanno della storia relativa alla nascita dell’Aquila raccontata dal nostro cantore storico – riporta testualmente l’articolo online. Inserire Buccio di Ranallo tra gli autori da studiare, sarebbe veramente ridare senso compiuto alla parola identità culturale della nostra città”, conclude Pietrucci – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it