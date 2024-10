Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: Magnacca apra subito un tavolo istituzionale per Dante Labs

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ho inviato una lettera all’assessora alle attività produttive, Tiziana Magnacca, chiedendole di aprire subito un confronto in sede istituzionale finalizzato alla revoca dei licenziamenti del Dante Labs, all’utilizzo degli ammortizzatori sociali e al sostegno di un piano industriale che l’azienda dovrà presentare ”. Queste le parole del Consigliere regionale del Partito Democratico, Pierpaolo Pietrucci, che questa mattina era presente di fronte i cancelli del Tecnopolo dell’Aquila dove si è svolto lo sciopero, indetto dalla Cgil, dei lavoratori del laboratorio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Nel tavolo di confronto – prosegue Pietrucci – dovrà essere coinvolto anche l’Assessore Regionale, con delega alla formazione, Roberto Santangelo così da poter prendere in considerazione, se necessario a evitare i licenziamenti, anche la riqualificazione del personale”. “Quello di Dante Labs – continua il Consigliere regionale – è un laboratorio privato la cui apertura è avvenuta tra gli annunci roboanti di tutta la filiera della destra al Governo, da Marsilio all’allora assessore Guido Liris, oggi tutti scomparsi e colpevolmente assenti, mentre Dante Labs annuncia i licenziamenti di tredici dipendenti senza passare nemmeno per gli ammortizzatori sociali – Vale allora la pena rievocare le immagini del maggio 2020 e le parole del Presidente della Regione Marsilio che annunciava gli accreditamenti dei laboratori di Dante Labs, che però non sono mai stati realizzati – Per troppi anni questa azienda che è stata – e auspichiamo sia e sarà – una speranza per il nostro territorio, è stata abbandonata dalla politica . La filiera di governo nazionale, regionale, provinciale e comunale per una volta si assuma la responsabilità incidendo sul rilancio aziendale e salvando il posto di lavoro dei dipendenti”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it