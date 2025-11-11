Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: “Marsilio, il biglietto unico per il territorio aquilano dov’è?”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 novembre 2025 – 11:33- “E’ vergognoso che la mia risoluzione sul biglietto unico nell’area del capoluogo di Regione, approvata due anni fa all’unanimità, non venga ancora attuata dalla destra al governo di questa regione”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, e spiega: “La proposta consiste nella possibilità di fare un unico biglietto che garantisca l’accesso ai servizi di trasporto collettivo, per spostamenti multipli nel territorio della città dell’Aquila, con un’unica tariffa – si legge sul sito web ufficiale. Niente di più di quanto avviene già da vent’anni nell’area metropolitana Chieti – Pescara dove un cittadino paga € 2,40 per spostarsi nella sua area di riferimento, a fronte del cittadino della Provincia dell’Aquila che paga ancora € 6,20. Un servizio tanto più necessario nell’area interna, utile per residenti, lavoratori, studenti e turisti che punta, tramite la mobilità, ad integrare territori di montagna e a realizzare davvero l’auspicata ‘città territorio’. Per fare un esempio, un viaggiatore paga da Tornimparte all’Aquila un biglietto di 3€ e poi, per spostarsi dentro L’Aquila un altro da 1,20€. Un totale di 4,20€ per percorrere 19km di tragitto in 27minuti – Col biglietto unico in uso da vent’anni nell’area metropolitano Chieti Pescara, pagherebbe 2,40€ per fare tutti gli spostamenti necessari nel tempo di un’ora”. “Cosa aspetta il governo regionale ad attuare il biglietto unico anche all’Aquila? Vuole o no metter fine ad un’ingiusta disuguaglianza ai danni dell’area interna?”, si chiede Pietrucci e concluide: “L’obiettivo finale è quello di dare a tutto il territorio regionale il biglietto unico, comprendendo le aree della Marsica, della Valle Peligna e Teramo che, insieme all’Aquila, sono state escluse dalla fase sperimentale del 2004. Non ci possiamo permettere di aspettare ancora, Marsilio dia subito seguito alla risoluzione approvata all’unanimità e dia gli stessi diritti a tutti e tutte per una mobilità davvero a servizio della cittadinanza, senza favorire o dimenticare nessuno”. (com/red)

