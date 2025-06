Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: Ora parta bene la Film Commission che abbiamo voluto

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Finalmente la Regione Abruzzo decide di dotare la Film Commission della figura tecnica di un Direttore e voglio sin da ora rivolgere i miei auguri di buon lavoro ad Alessandro Massimo Maria Voglino, individuato per un ruolo strategico che come Partito Democratico aspettiamo da tanti anni – Confido nel dott. Voglino anche per rafforzare il dialogo tra la Fondazione e i Comuni, i Parchi, le Camere di Commercio, le Istituzioni culturali, gli Istituti di Credito, l’associazionismo e gli Enti del territorio, ma anche per la costruzione di un dialogo con la politica senza essere frenati dai colori di partito: è in gioco una parte cospicua del futuro economico di questa regione che mai come nei mandati di Marsilio ha avuto risorse da dedicare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non possiamo permettere, non lo permetterò, che si continui a utilizzare la Fondazione come fosse uno dei tanti comitati elettorali di Fratelli d’Italia – viene evidenziato sul sito web. E forse un Consiglio di Amministrazione costruito con competenze plurali e più ampie avrebbe consentito di guardare a obiettivi ben più alti: una Film Commission efficiente deve mettere in grado professionisti e società di produzione, di vedere nell’Abruzzo un luogo dove girare film, spot, serie e contenuti video, una meta economicamente conveniente e ricca di servizi per il sistema dell’audiovisivo – recita il testo pubblicato online. Per costruire tutto questo dovrà fornire i servizi di: 1. Permessistica: semplificazioni burocratiche, azzeramento costi d’occupazione del suolo pubblico, servizi amministrativi, allacci alle reti. 2. Facilities e accomodation: convenzioni per alloggio, ristorazione e catering. 3. Location scouting e management: individuando gli ambienti migliori, location guide, location manager e organizzazione di location tour. 4. Production guide con imprese e servizi di settore, maestranze, tecnici, attori, comparse, doppiatori, agenzie di casting da convenzionare – si apprende dalla nota stampa. 5. Shooting manager: per la soluzione di ogni problema sul set. 6. Fornitura di uffici: spazi gratuiti attrezzati temporanei per la produzione e post-produzione come i Cineporti. 7. Dotazioni tecniche di base (videocamere, luci, cavi, generatori, hdd, droni) e di mezzi (furgoni, rimorchi, uffici mobili) anche in caso di emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. Se oggi si torna a parlare di questi obiettivi è proprio grazie a quella “leggina” – la 53/2017 che pur senza risorse, fu presentata nel 2014, della quale fui primo firmatario e costruita con i giovani del PD aquilano – senza la quale nulla sarebbe stato possibile: è una paternità che rivendico con orgoglio – In questi anni abbiamo chiesto che la legge fosse potenziata, finanziata, resa operativa – si apprende dal portale web ufficiale. Ora si dia finalmente avvio a questo progetto con le necessarie risorse finanziarie di cui la Regione, diversamente dal passato, dispone abbondantemente in questa fase, si coinvolgano anche le migliori competenze e – come già previsto – si mantenga la sede della Film Commission in una location prestigiosa della provincia dell’Aquila, cuore di importanti istituzioni culturali che rappresentano la fondamentale cornice di sostegno a questo progetto”. E’ quanto afferma il consigliere regionale del pd Pierpaolo Pietrucci – precisa il comunicato. (com/red)

