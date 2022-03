Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci (PD): “Il fotovoltaico al San Salvatore”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Nei giorni scorsi il Governo ha approvato un Decreto da 8 miliardi di euro, di cui 6 destinati all’approvvigionamento energetico per affrontare il caro-bollette e avviare una strategia che consenta all’Italia di affrontare la crisi energetica – Una crisi divenuta in questi giorni terribilmente acuta e drammatica per la guerra in Ucraina – viene evidenziato sul sito web. Una crisi dalle conseguenze non prevedibili, ma che – anche sperando in una rapida soluzione del conflitto – produrrà in ogni caso un aggravamento della situazione, rendendo il nostro paese, almeno in tempi brevi, ancora più dipendente dalle forniture estere che saranno a costi più alti – Ecco perché bisogna cogliere al volo l’indicazione venuta dal Governo che, tra le varie iniziative, ha annunciato azioni per semplificare e velocizzare l’installazione di impianti di energia rinnovabile, prevalentemente il fotovoltaico”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, e continua: “Anche a noi è chiesto di fare la nostra parte, individuando le soluzioni più idonee, utili e ambiziose per adeguare le strutture pubbliche con sistemi energetici rinnovabili – aggiunge la nota pubblicata. Draghi e Cingolani hanno annunciato di voler facilitare al massimo l’installazione di fotovoltaico sui tetti di edifici pubblici, di strutture industriali e produttive, prevalentemente per autoconsumo con impianti di media grandezza – si apprende dal portale web ufficiale. Per ottenere questa velocizzazione “si farà un modulo unico semplificato che permetterà di installarli su tutti gli edifici – All’Aquila abbiamo una occasione formidabile per qualificare il San Salvatore – L’Ospedale è una struttura vitale per il territorio che per l’approvvigionamento energetico consuma milioni di euro l’anno, anche a causa della struttura architettonica distribuita sull’area in cui sorge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al tempo stesso, però, proprio la sua estensione e la localizzazione in una zona sempre assolata, consentirebbe di utilizzare tutte le superfici dei tetti per istallare pannelli fotovoltaici utili al riscaldamento e al funzionamento degli apparati tecnologici e sanitari”. “Una soluzione, che da tempo ho indicato, e che collegandosi alla transizione ecologica, all’emergenza energetica e alle risorse del PNRR consentirebbe davvero di far fare un salto di qualità alla più importante struttura pubblica che abbiamo – recita il testo pubblicato online. Rivolgo un appello al Direttore generale Romano, all’assessore regionale Verì e a tutte le autorità competenti per programmare immediatamente questa opera così importante per il presente e il futuro della sanità e dello sviluppo territoriale” conclude Pietrucci – precisa la nota online. (com/red)

