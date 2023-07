Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci (PD) su lavoratori precari alla ASL1

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La politica abbia la forza e il coraggio di chiedere la sospensione immediata del concorso pubblico per assistenti amministrativi alla Asl 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, fino a quando non sarà creata una società in house della Asl con la quale internalizzare tutti i servizi e salvare così centinaia di lavoratori precari destinati alla disoccupazione”. Così in una nota Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale aquilano del Partito democratico, che torna a parlare della questione del precariato in ambito sanitario, dopo aver polemizzato contro il centrodestra abruzzese per la vicenda dei dipendenti della Rsa di Montereale (L’Aquila) e dei lavoratori della riabilitazione psichiatrica della cooperativa “Lavoriamo Insieme” che, secondo il consigliere regionale dem, “hanno la certezza di perdere il lavoro a causa di quello che è l’unico percorso di internalizzazione che andava evitato: si internalizzano i servizi senza internalizzare i dipendenti, con un reperimento del personale attraverso gli avvisi pubblici e le graduatorie in atto”. “Il centrodestra che guida la Regione Abruzzo – lamenta Pietrucci – continua a scagliarsi contro i lavoratori precari: anziché aiutarli, li lascia direttamente disoccupati – Lo sta facendo, ad esempio, con i lavoratori delle cooperative e delle agenzie interinali nella Asl 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. E continuerà a farlo con gli altri lavoratori, che nella sola azienda sanitaria aquilana sono centinaia – È ora di mettere fine a questo scempio, cominciando con il blocco del concorso pubblico per assistenti amministrativi fino a quando non sarà creata una società in house della Asl con la quale internalizzare tutti i servizi”. “Le prossime vittime di questo abominio nei confronti del mondo del lavoro – prosegue –, mentre si stanno già sostituendo esperti Operatori sociosanitari con quelli delle graduatorie dei concorsi, saranno gli amministrativi precari – Che andranno a casa, molti di loro, come gli Oss, dopo anni e anni di lavoro e quindi di esperienza, quando ‘scoccherà’ l’ora del concorso pubblico per 53 posti a fronte di migliaia di domande già accettate – E anziché tutelare ed aiutare chi, da precario, ha spesso tenuto e continua a tenere in piedi interi reparti e servizi della Asl, il centrodestra che fa? Bandisce un concorso che giocoforza toglierà il lavoro a chi ce l’ha già, perché i concorsi non possono essere vinti da tutti quelli che vi partecipano”. “Eppure – continua il consigliere regionale – di lavoro da fare nella Asl aquilana ce n’è molto, compreso quello causato dall’attacco hacker ai sistemi informatici – penso alle centinaia di migliaia di documenti cartacei che possono essere digitalizzati utilizzando il personale amministrativo di cooperativa già presente, evitando in tal modo di esternalizzare l’ennesimo servizio e al tempo stesso tutelare chi, magari dopo cinque, dieci, quindici o addirittura venti anni, si ritroverebbe praticamente senza alcuna speranza nel mercato del lavoro – recita il testo pubblicato online. Ci sono operatori sociosanitari che, dopo anche venticinque anni di esperienza, si sono ritrovati disoccupati perché non ce l’hanno fatta al concorso”. “Ecco perché è necessaria una interlocuzione costante e concreta tra Regione Abruzzo, Asl e sindacati per arrivare alla costituzione di una società in house – conclude Pietrucci – che punti a togliere dal precariato centinaia di lavoratori, famiglie comprese, ed eviti ad una Asl già in ginocchio per l’hackeraggio l’ennesimo atto di distruzione del lavoro e un ulteriore abbassamento della qualità del servizio agli utenti e ai pazienti”. (com/red)

