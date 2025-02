Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci (PD) su manutenzione ospedali L’Aquila: “Così danno per azienda e lavoratori”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Così saltano aziende, lavoratori e servizi – La situazione della Asl 1 è drammatica, Marsilio la Commissari”. Queste le parole del consigliere regionale del Partito Democratico, Pierpaolo Pietrucci, che stigmatizza “il mancato accordo tra l’azienda sanitaria e la ditta Se – si apprende dalla nota stampa. Ma che si occupa della manutenzione degli ospedali in provincia dell’Aquila”. “L’Azienda – si legge nella nota di Pietrucci – chiede arretrati per quasi 6 milioni, senza il ricevimento dei quali si è detta costretta ad avviare una procedura di licenziamento collettivo – recita il testo pubblicato online. Negli scorsi giorni infatti l’Asl 1 per bocca del suo Manager, Ferdinando Romano, ha denunciato gravi inadempimenti da parte dell’azienda manutentrice che sfocerebbero in penali per un ammontare complessivo di 5,4milioni di euro”. “Sembra tutto pretestuoso – commenta Pietrucci – possibile che solo all’Asl dell’Aquila succeda di entrare in contrasto con le aziende? Oltre che con la Se – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma è già accaduto infatti nel caso della RSA di Montereale, in quello della Dussmann, con il Comune dell’Aquila, con il CSA (Ex Onpi), e con le cliniche private – si apprende dalla nota stampa. Per non parlare delle 150mila cartelle esattoriali inviate ai cittadini della provincia per le spese mediche dovute a prestazioni non eseguite e mai disdette, ma ormai prescritte – si apprende dalla nota stampa. Il manager Romano non può pensare di chiudere il bilancio non pagando i fornitori, in questa maniera per salvare sé stesso e la sua posizione di manager, rischia di commettere un falso in bilancio arrecando danni irreparabili alle aziende, ai lavoratori e ai servizi che erogano e quindi ai cittadini”. “Marsilio e il vice presidente “indiano appizzato” Imprudente, intervengano – continua il consigliere del Partito Democratico – commissarino la Asl 1 prima che sia troppo tardi – precisa il comunicato. Senza la SeMa e altre aziende sono a rischio servizi fondamentali tra cui, negli ospedali di tutta la provincia, anche quello di anti incendio – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo arrivati a un punto di non ritorno, in cui un manager disperato, per salvare faccia e bilancio ed essere così riconfermato, fa perdere il lavoro che sostenta decine e decine di famiglie e mette a repentaglio la tutela della vita stessa dei cittadini e delle cittadine”. “Certo – conclude Pietrucci – le responsabilità non sono da imputare esclusivamente a lui, ma anche alla politica regionale che non ripartisce il fondo sanitario in maniera equa, il che costituisce il peccato originale del debito strutturale della Asl 1”. (com/red)

